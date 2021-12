Este lunes se espera que se reanude la audiencia de preparación del juicio oral respecto de Martín Pradenas, acusado por siete delitos sexuales en seis hechos ocurridos entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019.

El juez que había sido designado para el caso tuvo que inhabilitarse a petición de los abogados de una de las víctimas, que hicieron referencia a una relación laboral del año 2014 entre el magistrado y uno de los abogados defensores del acusado.

El juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez Salazar, resolvió inhabilitarse para seguir conociendo la causa, luego de la recusación ingresada en su contra por los abogados Alejandro Guzmán, Silvana Valle y Víctor Toledo, que representan a la familia de la víctima A.B.P. quien tras la agresión sexual se quitó la vida en septiembre de 2019.

El abogado defensor penal privado, Javier Jara, precisó que los abogados querellantes invocaron una relación laboral y profesional que mantuvo con el magistrado en 2014, para sacarlo de la causa.

Por lo anterior, la audiencia de este lunes será presidida por el juez Alejandro Cox Castro, tras haber entrado en receso el pasado 22 de noviembre por cuanto la defensa de Pradenas informó que la acusación particular en su contra no había sido notificada en el plazo legal, sumado a que no podía acceder a discos compactos que contendrían pruebas de esa acusación.

Este lunes la audiencia de preparación del juicio oral debería reanudarse ante el Juzgado de Garantía de Temuco.