En su presentación ante la Contraloría General de la República (CGR), interpuesta por el abogado Jorge Valladares, los pescadores afirman que la decisión del comité de ministros "no es legal porque no se ajusta a los principios que se encuentran consagrados en la actual Constitución política".

El Consejo de Ministerios para la Sustentabilidad aprobó en agosto pasado la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en el Archipiélago de Humboldt. Sin embargo, desde el gremio de pescadores de La Higuera buscan declarar ilegal la decisión.

Recordemos que se trata de la primera área marina de carácter birregional en el país, porque ocupará parte de las costas de las regiones de Atacama y Coquimbo.

A pesar de ello, no todos los sectores se encuentran satisfechos con esta disposición, y no por cuanto no estén de acuerdo con la protección de la flora y la fauna existente en el lugar, sino debido a que aún no se han especificado sus características.

De esta forma, uno de los gremios más preocupados por su consumación es el de los pescadores, ya que podrían ver restringida parte de su actividad.

Es así como los que se desempeñan en la costa de La Higuera, representados por el abogado Jorge Valladares, le solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) declarar como ilegal la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Aprueban crear área marina protegida en el Archipiélago de Humboldt

Hace dos meses, la ministra de Medio Ambiente (MMA), Maisa Rojas, afirmó que “con la implementación de esta medida avanzamos en la protección de la biodiversidad marina, generando oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades locales, promoviendo beneficios económicos relacionados con el turismo, la recreación y la pesca“.

“Además, al extenderse por dos regiones, planteará un importante desafío de colaboración en términos de administración y gobernanza”, agregó.

En tanto, su representante regional, Leonardo Gros, indicó que la instancia ministerial acogió la propuesta que surgió desde la propia ciudadanía para conservar un “hotspot” importante. Es decir, no sólo para el territorio nacional, sino que para el resto del planeta.

“Asimismo, esta decisión también permitirá que una actividad tan tradicional como la pesca artesanal se resguarde y se continúe desarrollando en el futuro. Al mismo tiempo, consentirá la creación de nuevos empleos a través del progreso de la industria del turismo sustentable, así como un mayor desarrollo de la investigación científica en el territorio”, señaló.

Pescadores acusan que declaración “no se ajusta a legalidad”

Pese a los anuncios de la secretaria de Estado, el gremio de pescadores de La Higuera asegura en su presentación enviada a la CGR que “la determinación es ilegal, porque no se ajusta a los principios de supremacía constitucional y de legalidad que se encuentran consagrados en los artículos 6° y 7º de la Constitución Política”.

“Así, del principio de legalidad, se derivan importantes consecuencias. En primer lugar, que todas las restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades deben tener su fuente en la ley”, detalla.

“En segundo lugar, que por mandato del Nº 26 del artículo 19 de la carta fundamental, los preceptos legales que regulen o complementen las garantías y derechos que ésta establece o que los limiten ‘no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio’” agrega.

Y, “en tercer lugar, que los órganos estatales deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la normativa vigente”, precisa la misiva.

“Se afecta a más del 60% de pescadores de La Higuera”

Consultado el jurista que interpuso la petición, dijo que con esta acción se busca la protección de los derechos e intereses de las comunidades de pescadores, además de sus sindicatos, especialmente de los situados en las caletas de Chungungo, Totoralillo Norte y Los Hornos.

“La creación de la AMCP-MU concurrió en una serie de ilegalidades, vicios que hacen inviable, en el nuevo contexto legal, su existencia. Al mismo tiempo, hay reclamaciones que están actualmente en curso y otras que aún se encuentran por iniciarse”, sostuvo.

Por su parte, el vocero del sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, Jorge Cabrera, añadió que desde un principio advirtieron a la autoridad que el área marina se hizo dejándolos de lado, junto con perjudicar su actividad productiva y frenar el desarrollo de nuestras caletas.

“Por eso, esperamos ser escuchados en la justicia y también en Contraloría, por la vía administrativa. Aquí se escuchó a una sola parte, que son las ONGS que no nos representan, ni nuestros intereses ni conocimiento del territorio”, aclaró el dirigente.

Asimismo, recalcó que “acá se está afectando a más del 60% de los pescadores de La Higuera, por lo que nosotros lucharemos, defenderemos nuestro trabajo y a nuestras familias”.

AMCP-MU y Archipiélago de Humboldt: Conservación de biodiversidad

Respecto a la iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en el Archipiélago de Humboldt, es necesario señalar que se trata de áreas geográficas delimitadas puestas bajo protección oficial.

Lo anterior, con el objetivo de establecer una gestión ambiental integrada sobre la base de estudios e inventarios de sus recursos y una modalidad de conservación in situ de los ecosistemas o hábitat naturales, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.

Es así como se encuentra destinada a conservar la biodiversidad, proteger especies marinas en peligro, reducir conflictos de uso, generar investigación y educación, junto con actividades comerciales y recreativas de modo sustentable. Del mismo modo, protege el patrimonio histórico-cultural marino y costero de comunidades locales para el desarrollo sostenible del turismo, pesca y recreación.