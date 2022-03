El primer hecho, que se viralizó la semana pasada a través de redes sociales, habría ocurrido en el contexto de una celebración dieciochera en la tradicional Pampilla en Coquimbo, cuando la víctima tenía solo 16 años.

De acuerdo a su relato, fue violentada sexualmente por un grupo de seis hombres al interior de una carpa en el recinto porteño, denuncia que interpuso en el Ministerio Público.

Denuncia previa

Al lugar llegó acompañada por otra joven que ya había presentado una denuncia por hechos ocurridos en 2020, donde habrían participado algunos de estos individuos, lo que deberá ser corroborado por la investigación.

Es decir, la Fiscalía ya llevaba a cabo una investigación en esta materia desde hace tiempo, pero a la fecha se encuentra desformalizada.

Al respecto, el fiscal Claudio Correa se limitó a decir que existiría una vinculación entre ambos casos, lo que deberá ser refrendado con las indagaciones.

“Son distintas causas, una recibida el día de hoy (ayer), pero se está investigando la relación entre ambos hechos y los participantes en los mismos. La información que puedan proporcionar las distintas víctimas será clave para la dirección que tome finalmente la investigación. En el caso de lo sucedido en el 2020 nos encontramos con investigaciones ya iniciadas, por lo que se está recopilando información en ese sentido”, precisó.

Según información recabada por este medio, se espera que en los próximos días se realicen nuevas denuncias por hechos similares en la comuna puerto.

Sin acusados formalmente

De acuerdo a antecedentes de este medio, las víctimas que se presentaron ayer en el Ministerio Público no se conocían con anterioridad. Y es que la publicación inicial por lo sucedido en 2017 habría motivado a que otras mujeres alzaran la voz.

Cabe precisar que la joven que denunció en 2020 no había evidenciado mayores resultados en la investigación, por lo que espera que en esta oportunidad, de mayor visibilización, la justicia actúe con celeridad.

La causa aún se mantiene en curso, con peritajes y otras diligencias pero sin acusados formalmente.

“Es un dolor indescriptible”

En medio del dolor que significa hacer una denuncia de tales características, la familia de la menor presuntamente violada en La Pampilla la acompañó hasta la Fiscalía porteña.

En el lugar, su madre contó los amargos momentos que han vivido. En conversación con TVN Red Coquimbo, expresó que “mi hija entró en estado de shock y no le había contado a nadie. Nosotros como familia estamos devastados. Es un dolor indescriptible, que ninguna mujer tendría que sufrir. Esperamos que los hechos se esclarezcan y que se haga justicia”.

El padre de la joven también recordó la forma en que se enteraron de lo ocurrido. “Mi señora me contó que había pasado esta situación y al día siguiente yo la vi llorando. La verdad es que se me vino el mundo abajo, porque no debería pasar jamás. Necesitamos que se haga justicia”, subrayó.

En esa línea, el asesor jurídico del Municipio de Coquimbo, el abogado Pablo Galleguillos, aseguró que “se ha puesto a disposición de ellas al Departamento de la Mujer principalmente, para poder dar apoyo, contención y ayuda en todo el ámbito psicológico y social de las personas que han sido afectadas por estos hechos”.

Respaldo desde el municipio

A raíz de lo sucedido ayer, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri sostuvo que “en esta Municipalidad no se tolerará ningún tipo de acoso y violencia hacia las mujeres, porque bajo nuestra administración esas prácticas se terminaron. Hemos avanzado en una agenda de equidad de género, en protocolos internos y en una ordenanza que sanciona el acoso callejero”.

En tanto, el concejal Ignacio Plaza, aseguró que “independiente cual sea la fecha de los hechos, ya basta de encubrimientos a violadores y abusadores. Nos sumaremos a apoyar a quienes corresponda a través de los medios respectivos, por tanto mi total acompañamiento en los procesos que tengamos que seguir”.

Por su parte, el director de Desarrollo Comunitario, Cristóbal Reyes, indicó que “estamos acompañando desde el punto de vista jurídico, psicológico y social, además de disponer del apoyo en seguridad durante el fin de semana”.