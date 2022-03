La Municipalidad de Coquimbo se refirió mediante un comunicado a la denuncia por violación en grupo a una mujer, que involucra a trabajadores de la casa consistorial porteña que ya fueron desvinculados.

La situación la dio a conocer la propia víctima en redes sociales, quien difundió su caso luego de salir a la luz un hecho similar en Argentina. La afectada asegura haber sufrido una violación en La Pampilla en el año 2017.

“Yo hago la denuncia a partir de los ocurrido en Palermo y de inmediato me identifico y me pregunto ¿por qué estas personas están impunes? ¿por qué andan en la calle como si no hubiera pasado nada?. Yo fui la que tuvo los problemas, yo fui la que fue juzgada. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie sabía quién era la chica”, dijo a radio Guayacán.

A su caso se suma el testimonio de otras tres mujeres, que también se atrevieron a denunciar.

“Somos hasta el momento cuatro mujeres que hemos sido víctimas de este grupo. No solo lo digo de una persona, sino que es un grupo de hombres que andan haciendo esto y que andan libres e impunes”, señaló

Desvinculaciones

Los antecedentes llegaron al municipio de Coquimbo a través de una denuncia anónima y este viernes se detallaron las acciones.

Al respecto, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, repudió con fuerza estos hechos y reafirmó “nuestro compromiso irrestricto con la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer”.

En detalle, según lo informado en el comunicado, dos de los seis involucrados son funcionarios municipales, que fueron contratados en la administración anterior.

Ante la gravedad del hecho, el municipio decidió desvincular de manera inmediata a los involucrados, remitiendo los antecedentes a la Fiscalía local, para luego tomar contacto con las afectadas y accionar a través del Departamento de la Mujer.

Apoyo a víctima

La encargada de dicha unidad, Carla Fibla, dijo que tomaron conocimiento de los hechos a través de redes sociales. “Hoy (ayer) hemos estado acompañando a una persona con quien ya tomamos contacto y realizamos las asesorías correspondientes para ser presentadas a la Fiscalía el lunes a primera hora”, indicó.

El trabajo se lleva adelante con un equipo de psicólogas, asistentes sociales y el área jurídica, “para brindar el apoyo técnico y las herramientas necesarias para que las personas se sientan acompañadas en caso de así requerirlo”, añadió.

Fibla recalcó que “es importante mencionar que frente a estos hechos de mayor connotación social, existen otras instituciones que son especializadas para brindar el apoyo. Sin embargo, como municipio no podemos quedar ajenos y estamos con toda la disposición de poder acoger todas las denuncias de la ciudadanía”.

“Estamos atentas para poder brindar el apoyo necesario para la comunidad y para la mujer coquimbana”, recalcó.