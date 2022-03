La Policía de Buenos Aires detuvo el martes a seis hombres, de entre 20 y 24 años, acusados de violar a una joven dentro de un vehículo en el barrio de Palermo, uno de los más concurridos de la ciudad, alrededor del mediodía.

Una comerciante de la zona, que fue quien alertó a la Policía por estos hechos, declaró que a la chica “la estaban abusando entre cuatro personas”, mientras otros dos trataban de crear una “distracción”, lo que formaría parte del “modus operandi del grupo”.

La víctima se encontraba “desvanecida pero con destellos de lucidez”, según los agentes que la encontraron.

Además, al interior del automóvil encontraron 11,8 gramos de marihuana, repartidos en cuatro envoltorios, así como una pastilla de éxtasis y siete celulares que fueron incautados.

Los policías localizaron el vehículo de los presuntos agresores gracias al sistema de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y a los lectores de patentes, cuando se dirigía al barrio de Palermo.

Según imágenes de las cámara de televigilancia difundidas por la policía, los sujetos habrían engañado a la joven para trasladarla hacia el vehículo, donde cometieron la vejación a plena luz del día.

¿Quiénes son los seis acusados de la violación grupal?

Según publica el portal de noticias trasandino Perfil, los acusados son Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Fabián Domínguez (21), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Steven Alexis Cuzzoni (20) y Franco Jesús Lykan (24).

Todos los implicados tienen vínculo entre sí. Algunos, son compañeros de facultad en la Universidad de San Martín.

Solo uno de ellos está asociado a una agrupación política. Se trata de Ignacio Retondo, quien es miembro de la Corriente Militante Lealtad Vicente López de La Cámpora.

En las últimas horas se precisó que la víctima, ya fue dada de alta del Hospital Rivadavia y permanece junto a sus familiares, quienes convocaron a una marcha en reclamo de justicia.

Rechazo político al deleznable ataque

El alcalde de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, calificó este martes como “aberrante” esta “violación grupal” y expresó su solidaridad con la víctima y con su familia.

“Un equipo de la Ciudad capacitado para actuar en situaciones de violencia de género la está acompañando. Cada hecho de violencia tiene que ser absolutamente repudiado y condenado como corresponde. A los seis violadores tiene que caerles todo el peso de la ley”, aseveró el alcalde capitalino a través de Twitter.

Sobre la aberrante violación grupal en Palermo: Quiero expresar mi solidaridad con la víctima y con su familia frente a este hecho que nos indigna y nos duele muchísimo. Un equipo de la Ciudad capacitado para actuar en situaciones de violencia de género la está acompañando. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 2, 2022

Para Elizabeth Gómez Alcorta, ministra argentina de Mujeres, Géneros y Diversidad, esta violación grupal “no es un hecho aislado” ni tampoco está vinculada a personas “con algún problema en particular”.

“No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad y esto implica que todos tenemos que comprometernos y que nosotras no tenenemos que seguir incorporando estrategias de superviviencia, que es lo que hacemos desde que somos muy chiquitas”, defendió la ministra en declaraciones a Televisión Pública.

Suspensión de la universidad y militancia política

La agrupación Lealtad Vicente López, integrante de la coalición oficialista del Frente de Todos, decidió expulsar a Ignacio Retondo tras quedar detenido.

“No son animales salvajes que no pueden contenerse, son varones que en complicidad abusaron de una mujer a plena luz del día”, detalló en un comunicado la división del Frente de Todos en Vicente López.

Asimismo, otros dos involucrados que estudiaban en la Universidad de San Martín (UNSAM), fueron suspendidos “preventivamente”, mientras se abre un sumario en su contra, el cual podría derivar en una suspensión mayor o definitiva de esa institución.

En este caso intervino el Juzgado Criminal y Correccional Nº 21, que esperará a tomar declaración testimonial primero a la víctima y luego a los detenidos, quienes están incomunicados y en diferentes comisarias de Buenos Aires.

Mujer denunció que fue abusada por uno de los detenidos

Una joven de 21 años llamada Giuliana denunció que cuando tenía 14 años fue abusada sexualmente por Ignacio Retondo, uno de los seis detenidos por la violación grupal.

“Ahora tengo 21 años, pero cuando tenía 14 Ignacio Retondo abusó de mí, claramente sin mi consentimiento y yo pidiéndole por favor que no lo haga, ya que no quería y estaba lleno de gente”, relató.

“Algunos amigos de él lo cubrieron, no recuerdo sus nombres pero en ese momento pensé que el problema era yo, ya que me hacía la linda. Años después me di cuenta que fue un abuso”, denunció.

“Decidí no callar más”

La joven aseguró que salió a dar testimonio público luego de ver “que en algunos noticieros estaban diciendo cosas que no son y prefiero aclarar, decir cómo fueron las cosas y que no haya malos entendidos”.

“Me sorprendió que hayan sido seis, la manera en la que pasó, lo que esta chica debe estar sufriendo, eso me partió al medio y decidí no callar más”, sentenció.

“Fue terrible para mí, porque no lo pude hablar por el mandato social de que la mujer tiene la culpa, de que yo provoco con el short, con la pollera, y esto me lo callé muchísimos años. Mi familia se enteró hace dos días, cuando pasó. Necesitaba denunciarlo para cerrar esta etapa y ayudar a esta chica”, sostuvo tras confirmar que presentó su denuncia ante la policía.

Giuliana recordó cómo en ese momento de su vida llegó a contarles lo sucedido a sus amigas, que se estaban haciendo cercanas a Ignacio, pero que la ignoraron y “hicieron como si nada hubiera pasado y siguieron siendo amigas de él”.

“Yo no quiero que estén presos cinco, seis o siete años, yo quiero que tengan una cadena perpetua. Porque un violador para mí va a ser violador siempre”, concluyó.