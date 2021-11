La Fiscalía solicitó una condena de 20 años contra el autor del asesinato de Eric Mansilla, quien intentó repeler un robo en agosto de 2019 en La Serena, región de Coquimbo.

Más de dos años han pasado desde la muerte del joven de 28 años proveniente de la región de Aysén, que fue asesinado mientras se desempeñaba como vendedor de la tienda Reebok de Mall Plaza de la ciudad.

El Tribunal, integrado por las magistradas María Inés Devoto (presidente), Ana Marcela Alfaro (redactora) y Francisco Pavés Cepeda, dio a conocer la acusación de la Fiscalía que sindica al acusado como autor del ilícito.

Larga espera de la familia de Eric Mansilla

Una larga espera es la que tuvieron que aguardar familiares, amigos y cercanos a Eric Mansilla, que fue asesinado cerca de las nueve de la noche del miércoles 21 de agosto de 2019, cuando estaba a una hora de finalizar su jornada laboral.

En 10 días el joven iba a comenzar una nueva vida, ya que había anunciado su renuncia para iniciar una aventura, en un viaje al extranjero.

Sin embargo, el acusado de iniciales O.A.L.M. le dio muerte luego de una persecución tras haber huido con más de $200 mil en prendas deportivas. Mansilla alcanzó al antisocial, que le propinó una puñalada mortal en el cuello, a la altura del sector de Huanhualí con Ruta 5 Norte, en La Serena.

Dos años y algunos meses después se inició el juicio contra este sujeto, con los alegatos de apertura en el Tribunal Oral en Lo Penal de esta ciudad.

Inicio del juicio

El Tribunal, integrado por las magistradas María Inés Devoto (presidente), Ana Marcela Alfaro (redactora) y Francisco Pavés Cepeda, dio a conocer la acusación de la Fiscalía que sindica al acusado como autor del ilícito. Posteriormente, se dio paso a los alegatos de apertura de todos los intervinientes en este juicio.

En ese sentido, el Ministerio Público relató que “el acusado entró a la tienda Reebok donde le solicitó al vendedor de la tienda, la víctima Eric Andrés Mansilla Jiménez, calzados y prendas de vestir, para luego sustraer estas especies, dándose a la fuga del lugar, siendo perseguido por la víctima quien alcanzó al acusado en la Ruta 5 Norte con calle Huanhuali, lugar donde Mansilla Jiménez tomó la bolsa en que el acusado portaba las especies, momento en que éste, para evitar que la víctima recuperara las especies y lograr su impunidad, premunido de un chuchillo hirió a la víctima en el cuello, para luego darse a la fuga con las especies en su poder”.

El individuo, luego de dar muerte a Mansilla, se mantuvo prófugo durante tres días y fue encontrado en la ciudad de Calama, incluso vistiendo las mismas prendas que había robado.

Condena de 20 años

En ese contexto, el Ministerio Público pide una condena de 20 años para el acusado, por el delito de robo con homicidio.

La fiscal Patricia Campos comentó que “se quiere acreditar este delito porque hubo un ejercicio de violencia por parte del acusado para lograr la apropiación de las especies sustraídas. Tenemos prueba testimonial, prueba pericial, documental, videos y fotografías. El juicio está programado para que tenga una duración de cinco días, y pienso que esos plazos se cumplirán”.

Por otro lado, desde la defensa del imputado indicaron que “este delito no se va a configurar con la prueba rendida en este juicio, como busca la Fiscalía. El delito de robo con violencia es complejo, en el cual el legislador vincula figuras que son independientes y se les quiere configurar en una sola, junto con el homicidio. Para que ello ocurra, se necesita que se den todos los requisitos del delito, respecto del hurto y del homicidio. Por tanto, si no se dan estas condiciones, creemos que no cabe la figura del robo con homicidio”.

Cabe destacar que el acusado aseguró que hará uso de su derecho a declarar en este juicio.

La audiencia continuará hoy con la presentación de testigos, peritos y demás medios de prueba por parte del Ministerio Público. Luego será el turno del querellante y defensa.

“Muchas veces nos vimos involucrados en persecuciones de mecheros

Alexis Gajardo, un amigo cercano de Eric sostuvo que “fue un hecho tan tremendo, porque yo creo que no se trataba de un mechero. Simplemente se trató de una persona que no tenía respeto por la vida, actuó por maldad”.

“Muchas veces nos vimos involucrados en persecuciones de mecheros, y cuando uno es joven es temerario, lo hace sin pensar y con la adrenalina a tope. Por eso creo que Eric actuó así, no tenía para qué, pero tenía la experiencia y sintió que debía hacerlo, yo creo”, señaló Gajardo, quien también fue colega de la víctima.