El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la polémica y cuestionada charla de educación sexual que se realizó a alumnos de quinto básico en Arica. Específicamente en el Colegio Adolfo Beyzaga Ovando.

Recordemos que desde el Ministerio de Salud le pidieron la renuncia al seremi en la zona, Leonardo Valenzuela. Esto, tras cuestionar el hecho en voz de la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.

Igualmente, la Fiscalía inició una investigación de oficio tras la denuncia de los apoderados del establecimientos, quienes acusaron que la charla fue explícito y ofensivo para sus hijos.

Cataldo tras charla en Arica: “Acá se vulneraron los protocolos”

Ante eso, el titular de Educación dijo que “lo primero es señalar que compartimos absolutamente la indignación frente a este hecho”.

“Consideramos que no procede, no solamente por la magnitud de algo tan complejo como hacer un taller de la forma en que se hizo, sino porque además no se siguió ningún protocolo ni del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Educación”, complementó Cataldo.

Reiterando que “nosotros compartimos la indignación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias frente a estos hechos (…) hemos estado en permanente contacto con la ministra de Salud”.

“Hemos estado compartiendo las decisiones que han ido tomando, dado que fueron funcionarios del Ministerio de Salud quienes llevaron adelante esta acción y por otro lado, señalar que las fiscalizaciones que corresponden al Ministerio Educación están en desarrollo”, comentó la autoridad.

Consultado por si hay algún mea culpa, el secretario de Estado dijo que “acá se vulneraron los protocolos por parte de quienes ejercieron esta actividad, tanto de quienes la ejecutaron como de aquellos que permitieron que se ejecutara”.

“No existe la capacidad institucional de poder haber previsto algo de estas características, dado que no se cumplen con los protocolos, que son los que se generan por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, para que esto no ocurra”, cerró.