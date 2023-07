En Antofagasta se encuentra hospitalizado Mario Bello, uno de los dos ciudadanos chilenos que viajó a Bolivia a recuperar su camión robado, donde fue abordado por dos personas que lo balearon dejándolo en estado grave. Desde la familia del conductor, acusaron que el paso Hito Cajón no contaba con resguardo y que el camión pasó por un lugar habilitado.

Durante este fin de semana arribó -desde Bolivia– el camionero Mario Bello, chileno que fue herido a bala en el país vecino.

Recordemos que el conductor sufrió el robo de su camión desde la ciudad de Calama y, según mencionó su propia familia, viajó hasta Challapata en la localidad de Oruro.

Lo anterior, a raíz de lo que acusa como lentitud de los procedimientos y la desesperación por recuperar su fuente de trabajo.

Una vez en Bolivia, Bello fue atacado por sujetos que le propiciaron dos disparos de bala en la columna, siendo internado -en primera instancia- en el Hospital de Oruro.

Posteriormente, y una vez en Chile, el conductor fue trasladado hasta el Hospital Regional de Antofagasta para ser reevaluado e iniciar el proceso de recuperación.

“El camión pasó por un lugar habilitado”, dicen desde la familia del camionero baleado en Bolivia

La delegada presidencial regional, Karen Behrens, valoró el trabajo conjunto de diversas actividades y de la familia de Mario Bello.

Asimismo, indicó que la problemática del robo de autos -teniendo 720 km de frontera en Antofagasta– es compleja y que, pese al aumento en el resguardo, no se puede asegurar que estos hechos no se repitan.

Desde la familia de Bello, su hija María José comentó que la víctima sabía que Hito Cajón -lugar por donde salió el camión- no contaba con resguardo. De hecho, avisó de esta situación a Radio Bío Bío.

“Si es que hubiera habido más control (…) no hubiera pasado fácilmente, se hubiera quedado estancado en algún lugar. No fue así, el camión pasó por un lugar habilitado porque o sino no hubiera podido pasar”, afirmó.

Cabe mencionar que el camión del conductor llegó el pasado miércoles a Chile, escoltado por Carabineros y por el paso de Ollagüe.

Finalmente, la prioridad está en esperar la reevaluación médica y pronta recuperación de Bello.

Además, se seguirán las diligencias para averiguar la participación de bandas organizadas que sustraen vehículos desde Calama, una problemática común que se ha mantenido por mucho tiempo en la región de Antofagasta.