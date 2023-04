Ya son miles las aves y mamíferos marinos muertos por la gripe aviar, según dio a conocer el Ministerio de Salud. Ante esa realidad, y considerando que el norte del país es la zona más afectada, el alcalde de Antofagasta propuso cerrar las playas de su comuna.

Jonathan Velásquez, jefe comunal antofagastino, no dejó esconder su preocupación por la rápida propagación y propuso el cierre de balnearios como Juan López, Trocadero y el Balneario Municipal, entre otros.

“Yo siento que una buena idea sería cerrar el sector de las playas para que la gente no vaya, no se acerque o los niños no se acerquen, ya que incluso hay personas que se toman fotografías“, mencionó el alcalde.

Velásquez agregó que “desde que comenzó la gripe aviar, ya hemos sacado más de 100 lobos marinos muertos de la costa de nuestra ciudad”.

Por otro lado, el jefe comunal también confesó que, a pesar de los carteles de advertencias instalados en las playas, por la presencia de lobos marinos muertos, las personas llegan al lugar de igual manera.

El llamado de la administración antofagastina es a no acercarse a las playas hasta que el camión municipal retire a todos los lobos muertos. De esa forma, evitar el contagio y la posible propagación de la enfermedad.

Miles de muertos

Hasta ahora, según cifras que entregó el Ministerio de Salud, han muerto más de 1500 lobos marinos y 700 pingüinos, y que el norte del país es la zona más afectada con la gripe aviar. Además, solo en Florida, Región del Biobío, se ordenó la muerte de más de 50 mil aves de planta industrial.

Además, durante la semana pasada, la autoridad sanitaria informó del primer caso humano de gripe aviar en Chile. Se trata de un hombre de 53 años afectado por un cuadro de influenza grave. La autoridad sanitaria está investigando la fuente de contacto y si existen antecedentes de otros afectados en el entorno del paciente.