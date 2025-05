La candidata presidencial del Partido Comunista (PC) y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió este domingo a la relación amorosa entre sus excompañeros de gabinete, Carolina Tohá y Mario Marcel, dada a conocer este sábado por la extitular de Interior.

En una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13, Jara fue consultada sobre si veía en este hecho un eventual conflicto de interés. La abanderada del PC descartó aquello y señaló que mientras ambas estuvieron en el Gobierno, el jefe de la billetera fiscal no mostró ningún “favoritismo”.

“Yo no vi nada que diera cuenta de aquello (…) Sería muy injusto que pudiera opinar respecto de algo que no viví y no experimenté. En mi caso, yo por lo menos lo descarto”, sostuvo.

“Lo que yo puedo contar es que con quien más me tocó trabajar directamente fue con el ministro Marcel. Pasamos largas horas, días, incluso a veces noches, trabajando en los temas que nos convocaban. Y no sentí nunca un trato distinto como lo hubiese tenido él, me imagino yo, con cualquier otra ministra o ministro”, agregó.

Por lo tanto, “desde mi perspectiva, no sentí ningún tipo de favoritismo ni de discriminación, ni positivo ni negativo, sino que más bien (…) una concentración en el trabajo con seriedad”, dijo.

Finalmente, afirmó que “tuvimos la oportunidad de desarrollar un trabajo bueno, serio y bien comprometido. Y con alta intensidad, además”.