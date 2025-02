Este martes, el presidente Gabriel Boric encabezó la promulgación de la ley que moderniza el escalafón de los agentes policiales de la Policía de Investigaciones (PDI).

En la instancia también estuvo presente la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; el ministro (s) de Defensa Nacional, Ricardo Montero; el director General de la PDI, Eduardo Cerna; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.

El mandatario destacó la nueva norma e hizo un guiño a las críticas al gobierno en materia de inversión. Esto, recordemos, tras la polémica de la Corporación de Fomento (Corfo).

Presidente Boric destaca inversión en seguridad

Igualmente, el Presidente Boric destacó la importancia de la ley, pues “desde el 2018 que la dotación de agentes policiales no había aumentado, ni se había fortalecido, a pesar de que era una necesidad evidente”.

“Cuando algunos cuestionan en qué el gobierno está invirtiendo los recursos, acá pueden ver en qué el gobierno está invirtiendo los recursos. En este tipo de iniciativas se están destinando los recursos del Estado de Chile, en fortalecer la institucionalidad que garantiza más y mejor seguridad para nuestros habitantes”, agregó.

Complementando que “esto va a permitir liberar a más de 1.300 funcionarios de la PDI que desarrollan tareas administrativas para dedicarse a funciones investigativas”.

“En resumen, hoy vamos a tener una PDI más fuerte, más especializada, con mayor capacidad para enfrentar los desafíos que tenemos en materia de seguridad y esto es parte de una agenda mucho más amplia, de modernizar nuestra legislación para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a nuestros compatriotas y esa ha sido una de las principales tareas que hemos asumido como gobierno”, comentó eljefe de Estado.

Acto seguido, dijo que “acá no hay atajos, en materia de seguridad no hay atajos, por eso es importante fortalecer las instituciones (…) los países que enfrentan crisis sin retorno en materia de delincuencia son los países que no lograron fortalecer sus instituciones, en donde la corrupción permeó las mismas instituciones”.

Ley que Moderniza el Escalafón de los Agentes Policiales de la PDI

La iniciativa legislativa fue un compromiso materializado en la Cuenta Pública 2024 del presidente Gabriel Boric, que originó el ingreso a tramitación del proyecto de ley el día 18 de octubre del año 2024. Este fue aprobado por unanimidad y despachado a ley por el Senado el 22 de enero del año 2025, luego de tres meses de tramitación, periodo que da cuenta de la prioridad legislativa.

La ley responde a la necesidad de ampliar la planta de Agentes Policiales, para fortalecer una mayor profesionalización de la investigación criminal y aumentar la cantidad de personal operativo de apoyo a la investigación.

Aumento de dotación, cambio de funciones y nuevo escalafón

La función del Agente Policial es entregar apoyo permanente y de calidad a la investigación policial. Desde el año 2023, la denominación de Agente Policial reemplazó a la de Asistente Policial, lo que da cuenta de la profesionalización de quienes ejercen este cargo y un mayor reconocimiento institucional al rol que cumplen de apoyo permanente y de calidad a la investigación policial.

Desde el año 2018 la dotación de Agentes Policiales se había mantenido sin actualización, a pesar del aumento de tareas de estos funcionarios. La ley permite sumar a la dotación institucional, a un ritmo de 250 funcionarios anuales, a más de 3 mil nuevos agentes destinados a labores de apoyo, tales como control migratorio, seguridad de cuarteles y manejo de evidencias, entre otras.

Cerca de 1.300 oficiales de la PDI que actualmente desarrollan tareas administrativas quedarán progresivamente liberados y podrán dedicarse exclusivamente a las funciones investigativas especializadas para las que se encuentran capacitados, fortaleciendo el combate contra la delincuencia.

La nueva ley crea un escalafón de Agentes Policiales Estudiantes de 250 plantas, lo que permite incorporar a la planta institucional al personal que se encuentra en proceso de formación como agentes policiales en el Centro de Capacitación Profesional de la PDI (Cecapro).