En el último tiempo, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha alertado y presentado denuncias ante el Ministerio Público por aplicaciones móviles -descargables a través de Google Play y App Store- que incurren en los delitos de extorsión, usura y estafa.

Bogofin, Fácil Cuota, Presta Fácil y Crédito Fácil, por nombrar algunas, ofrecen préstamos rápidos de dinero, créditos y microcréditos, sin tener ninguna regulación ni autorización por parte del regulador. Poseen, además, domicilios que no se pueden verificar o que se encuentran fuera del país

El cobro, claramente, incluye intereses altos, fuera de la norma.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), por su parte, detalló que al usuario sólo le solicitan una foto de la cédula de identidad, por lo que la condición crediticia es mínima y altamente atractiva para alguien que necesita el dinero.

Luego de ese proceso, se puede supuestamente acceder a créditos que van desde los $10.000 hasta $1.000.000.

En total son 14 apps de este tipo que siguen operativas (más abajo las mencionaremos); a la vez que las indagaciones incluyen a otras 12 que ya no están vigentes, pero que siguen extorsionando a los usuarios que las descargaron.

Si bien la CMF tiene hace tiempo este asunto “entre ceja y ceja”, ahora el Sernac reveló los tipos de amenazas que reciben las personas deudoras de este tipo de aplicaciones.

Y difundió algunas:

-“Me han llamado y enviado mensajes a través de redes sociales insistentemente, incluso utilizando amenazas telefónicas en que ponen en riesgo mi vida y la de mis hijos”, reportó una de las usuarias que descargó Mint Mate.

-Otra persona que reclamó en Sernac, planteó: “Estoy recibiendo correos electrónicos de amenaza y extorsión por parte de una aplicación de préstamos llamada IPréstamos de Play Store, desde hace 1 semana; me están cobrando un supuesto préstamo, el cual no he solicitado; y me amenazan con difundir que soy estafadora por redes sociales”.

-Contra esa misma app, otra usuaria reclamó: “Quiero exponer una serie de prácticas abusivas y extorsivas realizadas por la aplicación que se promociona como un servicio de préstamos personales. He sido víctima de hostigamiento y amenazas constantes por parte de esta aplicación; y considero que sus acciones violan mis derechos como ciudadana”.

-La app Crédito Claro también concentra reclamos, uno de ellos plasmó que: “En una ocasión pedí un préstamo en esta aplicación, pagué y me cargaron automáticamente como 3 créditos, los que no he pagado porque me están cobrando aproximadamente el triple por los intereses y me están amenazando a mí y a mi familia, que si no pago me harán daño. Les dije que les devuelvo lo que me cargaron, pero insisten en que debo pagar intereses, pero yo no pedí este dinero. Cambié mi número telefónico y empezaron a llamar a mi familia”.

-De la misma aplicación, obtenida de la tienda de Google, otro reclamo indicó: “Me atrasé un día en pagar la cuota y comenzaron con llamadas y mensajes, cobrándome de una manera enfermiza. Incluso me llegó un mensaje amenazando de muerte y que mis órganos valdrían más que la cuota que les debía”.

-EzPeso también es otra de las apps bajo la mira. Un usuario reclamó en Sernac lo siguiente: “Ahora hace tan solo unos minutos me habló un nuevo número que está publicando mi foto y me envió más de 100 veces el mismo mensaje. Por favor les pido su ayuda con estos estafadores”.