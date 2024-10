En varias ocasiones se han denunciado a ciertas aplicaciones de créditos por internet, las cuales aparentan ofrecen acceso rápido a financiamiento para el común de las personas.

Sin embargo, las acusaciones sobre estas apps o páginas web apuntan a lo que serían posibles delitos de estafa o, incluso, extorsión.

Mediante alertas de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), ya se ha conocido a plataformas como Bogofin, Fácil Cuota, Presta Fácil y Crédito Fácil. Sobre estas, presentaron denuncias por presunta extorsión.

Y ahora, se une el propio Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que recopiló preocupantes declaraciones sobre este tipo de organizaciones, haciendo un llamado a no utilizarlas y señalando que aquellos casos con indicios de delitos fueron derivados a la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, el organismo ofició tanto a Google (Google Play) como a Apple (App Store).

Las apps de préstamos denunciadas por el Sernac ante la PDI

Bajo la lupa del Sernac hay 26 aplicaciones. Varias de ellas fueron eliminadas, otras siguen vigentes.

Respecto a las apps bajadas de las “store” móviles, se nombran las doce siguientes:

“DiviCrédito”, “Online Finanzas”, “Nuevo CLP-Préstamo personal”, “FlexiCuota-Préstamo”, “FácilCuota-Préstamo”, “TiFi Moni – Línea de Crédito”, “CuotaPlazo Cred-Préstamos”, “CrediYa – móvil personal”, “Súper Préstamo -Online Crédito”, “Bogofin – Préstamos en Línea”, “Tu Plata – Préstamo de Crédito” y “Creditolibre:Préstamo en Línea”.

Por otro lado, estás las 14 aplicaciones que siguen al alcance de las personas. Todas estas fueron derivadas a la PDI por reclamos debido a “amenazas”, “hostigamiento”, entre otros.

“iPréstamos: Rápido Crédito”, “CashFácil:Préstamo en línea”, “CreditoClaro – Préstamo Rápido”, “ALFA – Préstamos Personales”, “Dinero expreso-Préstamo fácil”, “SimpleCash-Préstamo”,”CreditoJusto – Préstamo Rápido”, “Autobús Efectivo”, “PresTay: Crédito en Línea”, “Prestela: Credito y Prestamos”, “FlashPeso”, “CredMax – seguro y rápido”, “ECLIP-Crédito Premium y Seguro” y “Fincash – Préstamo rápido”.

Para el caso de Apple, hay dos aplicaciones: “OneWay Prestamos” y “CréditoFácil”.

Finalmente, hay cinco programas sobre los cuales se pedirá una revisión en la Play Store de Google, debido a la “utilización y petición de datos particulares sin necesariamente un otorgamiento de préstamo, o casos en los que se deposita automáticamente un préstamo sin haberlo solicitado”.

“Expertos en préstamos”, “MintMate-Préstamo en Efectivo”, “PrestaBien Pro, Crédito”, “SerCrédito” y “Tirofacil – Préstamo”.

¿Qué se dice sobre estas aplicaciones de préstamos?

Según el Sernac, este tipo de organizaciones suelen trabajar mediante el desarrollo de una aplicación móvil que ofrece microcréditos de forma fácil.

Ya dentro de la app, se pide ingresar datos para evaluación crediticia, para con ello acceder a financiamiento que puede oscilar entre $10 mil hasta el millón de pesos.

Sin embargo, “la mayoría de estas empresas no existen formalmente o funcionan bajo una fachada dudosa, con domicilios que no se pueden verificar que se encuentran fuera del país”.

Incluso, el Servicio Nacional del Consumidor advierte que las aplicaciones piden tal nivel de permisos que, prácticamente, se entrega el control del celular.

“El nivel de información al que acceden es muy amplio, incluyendo la agenda de contactos, registro de llamadas, SMS, ubicación, correos electrónicos, uso de la cámara y teléfono, acceso al IMEI, alarmas y notificaciones invasivas, entre otros”, advierten.

Con ello, las personas tras estas aplicaciones lograrían programar alarmas en los teléfonos, bloquearlos, poner mensajes imposibles de eliminar, entre otros métodos de cobro abusivo e ilegal.

Amenazas a familiares y “mis órganos valdrían más de lo que debo”

En su comunicado, el Servicio señala dos reclamos que le llegaron por la app IPréstamos y EzPeso.

Respecto al primero, la persona señaló que está recibiendo correos con amenazas y extorsión por un supuesto préstamo que nunca pidió “y me amenazan con difundir que soy estafadora por redes sociales”.

Sobre la segunda, un usuario dijo que “me habló un nuevo número que está publicando mi foto y me envió más de 100 veces el mismo mensaje”.

Un reclamo externo contra Crédito Claro sostiene que alguien pidió un préstamo, pagó y le “cargaron automáticamente como tres créditos los que no he pagado porque me están cobrando como el triple por los intereses”, amenazando tanto a él como su familia que, en caso de no pagar, “me harán daño”.

Incluso, otra denuncia contra la misma aplicación en la tienda de Google señala lo siguiente:

“Me atrasé 1 día en pagar la cuota y comenzaron con llamadas y mensajes cobrándome de una manera enfermiza, incluso me llegó un mensaje amenazando de muerte y que mis órganos valdrían más que la cuota que les debía”.

Por todos estos antecedentes, es que el Sernac derivó los antecedentes a la PDI, para que realice las diligencias correspondientes.

Con ello, también ofició a Google y Apple para que evalúen la eliminación de las apps “que no cumplan con los requisitos mínimos, tanto de la Ley del Consumidor o de otras vigentes”, pidiendo que también revisen aquellas aplicaciones que siguen instaladas en los teléfonos de las personas.

Finalmente, como consejo se recomienda acudir a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde se encuentra una lista con todas las instituciones reguladas donde se pueden pedir préstamos de forma segura y legal.