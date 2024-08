La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentará denuncias contra ocho páginas web y cinco aplicaciones móviles por presuntos delitos de extorsión, usura y estafa. Algunas de estas apps, no reguladas por la CMF, operan solicitando pagos anticipados a personas que piden créditos y luego no reciben los préstamos acordados. Entre las páginas denunciadas se encuentran imitadoras de entidades supervisadas por la CMF, como depositodevaloressa.com, bespokcapitalsa.com y financialchilespa.com, mientras que las aplicaciones móviles como Bogofin, Fácil Cuota y Presta Fácil serán denunciadas por posibles delitos de extorsión.

Denuncias contra ocho páginas web y cinco aplicaciones móviles son las que presentará la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por presuntos delitos tanto de extorsión, usura y estafa.

De hecho, algunas de estas apps son de fácil acceso y se encuentran en tiendas como Google Play y algunos portales web, a pesar de no estar reguladas por la CMF.

Para el caso de las primeras, y según arrojó antecedentes obtenidos por la Comisión, son “entidades que aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas, solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y que posteriormente no reciben los préstamos acordados“.

La forma de operar es ya reconocida por la institución. En este contexto, es que presentará ocho denuncias ante el Ministerio Público, contra quienes resultes responsables por presuntos delitos de estafa.

CMF: Estas son las páginas que estarían estafando en Chile

La lista de páginas es la siguiente:

https://depositodevaloressa.com/. (Cooperativa Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores S.A., imitadora de Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores S.A.).

https://bespokecapitalsa.com/. (Cooperativa Administradora Bespoke Capital S.A., imitadora de Bespoke Capital S.A.).

http://financialchilespa.com/. (Crédito Financial Chile o Financial Chile Advisors, imitadora de Financial Chile Advisors SpA).

https://www.cooperativainvica.online y https://www.invicacoop.site/ (Cooperativa Financiera Invica o Cooperativa Invica, imitadora de Fundación Invica).

https://srmadministradora.com/. (Imitadora de SRM Administradora General de Fondos S.A.).

https://administradorayprocesos.com/. (Cooperativa Financiera Administradora y Procesos S.A., imitadora de Administradora y Procesos S.A.).

www.sanfecoop.com. (Imitadora de Sanfecoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Felipe Ltda.).

https://coopcoface.site/. (Coopcoface, imitadora de Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile S.A.).

Aplicaciones móviles que también estarían extorsionando

Para el caso de las aplicaciones web y móviles, la CMF presentará denuncias por posible extorsión contra Bogofin, Fácil Cuota, Presta Fácil y Crédito Fácil. A esta última, también se denunciará por posible usura.

La Comisión dispone en su página web de diversas listas y apartados donde se detalla cada una de las instituciones (bancos, financieras, cooperativas, empresas, etc.) que operan bajo la fiscalización del organismo.

Para acceder a ella se puede ingresar a la página de la Comisión para el Mercado Financiero haciendo clic aquí.

También se puede revisar las “Alertas Ciudadanas” con otras páginas o entidades apuntadas por presuntas irregularidades o estafas. Se puede entrar mediante este acceso.