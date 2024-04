La ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se refirió a la situación de las expulsiones desde Chile hacia Venezuela.

Recordemos que el director de Migraciones, Luis Thayer, indicó que -en lo que va del año- se han expulsado a 52 personas de nacionalidad venezolana con antecedentes penales, o que han cometido faltas migratorias.

En ese marco, De la Fuente indicó que, como Cancillería, “lo que nosotros ya hicimos el día viernes pasado, tal como informó el canciller y yo misma lo señalé, hemos tenido contacto”.

“El último contacto que tuvimos con ellos fue el día viernes. Estamos esperando ahora que los canales diplomáticos estén suficientemente activos para tener información a la brevedad”, complementó.

A continuación, dijo la ministra (s) “entendemos, de todas maneras, que la información debiera llegar también a la brevedad por los canales diplomáticos que corresponde”.

Lo anterior, “de manera tal de poder garantizar que las condiciones y el trabajo que está haciendo el Ministerio Público pueda tener los frutos en el fondo que se espera”.

Dichos de senador Insulza (PS)

A la vez, la autoridad de Cancillería abordó los dichos del senador socialista José Miguel Insulza, quien aseguró que no es sólo “que Venezuela no los esté recibiendo, es que nosotros no los estamos mandando”.

“Lo que necesitamos ahora es que efectivamente lo que se gatille son expulsiones de mayor número, digamos, de personas, y hemos estado trabajando en eso”, respondió.

Así, dijo De la Fuente “esto es una tarea que le corresponde fundamentalmente allanar al Ministerio del Interior, al Servicio de Migraciones”.

Finalmente, concluyó que “como Cancillería, nos corresponde hacer el trabajo diplomático para hacer los requerimientos para el aterrizaje“.