Tanto el director de Migraciones, Luis Thayer, como la ministra Camila Vallejo respondieron a los dichos del senador José Miguel Insulza (PS) respecto a la situación y relación entre Chile y Venezuela.

Recordemos que fue en conversación con Radio Pauta que el parlamentario socialista dijo que “el tema de la relación con con Venezuela es grave, no podemos seguir suspendiendo y demorando más”.

“Me he enterado de que no solamente que Venezuela no los esté recibiendo, es que nosotros no los estamos mandando. Este es un tema del Servicio Nacional de Migraciones, que son quienes deben hacerlo”, aseguró.

Relación Chile-Venezuela: la respuesta del Gobierno a Insulza

Tras lo anterior, desde el Servicio Nacional de Migraciones indicaron que “el Gobierno de Chile todas las semanas expulsa personas a los distintos países”.

“A Venezuela, particularmente, todas las semanas se expulsan personas en vuelos comerciales principalmente (…) y estamos haciendo gestiones para seguir avanzando”, dijo Luis Thayer.

En ese contexto, se explicó que -en lo que va del año- se han expulsado 52 personas hacia Venezuela en vuelos comerciales. Se trata de personas con antecedentes penales que han cometido delitos en nuestro país, o que han cometido faltas migratorias.

A la vez, el director de Migraciones reiteró que “el año pasado, el año 2023, fue el año donde más personas venezolanas se expulsaron desde nuestro país”.

Del total, “1/3 de las expulsiones que materializamos en 2023 fueron venezolanas. En lo que va de años ya se han expulsado a Venezuela 52 personas cotidianamente”, cerró Thayer.

Vallejo y expulsiones a Venezuela: “Hay que hacer la gestión completa”

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también respondió al senador José Miguel Insulza (PS).

“En estos procesos se requiere una serie de procedimientos para poder ejecutar la expulsión. Esto no es simplemente, se decreta y se produce así espontáneamente”, dijo Vallejo.

Sobre eso, explicó que se requiere “primero, los controles respecto a la población migrante que ha ingresado y que está en nuestro país de manera irregular. Hay procedimientos de expulsión que son judiciales y otros que son de carácter administrativo, que hay que tramitar”.

Aún así, explicó Vallejo, “para efectuar la expulsión, es decir, que un vuelo despegue y luego aterrice, hay que hacer la gestión completa”.

“No basta con subirlos a un avión si luego no tiene ese avión donde aterrizar. Por lo tanto, van de la mano la expulsión administrativa-judicial con el país vecino, para que esos aviones poder llegar al país de origen”, complementó la secretaria de Estado.

Finalmente, la autoridad concluyó que “nosotros esperamos, obviamente, que durante estos próximos días mejore esa colaboración (…) no hemos tenido la mejor colaboración en todos los casos”.