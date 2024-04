El exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, hizo una férrea defensa de las polémicas y millonarias horas extras que se pagaron a funcionarios municipales, incluyendo a la actual jefa edilicia, Daniela Peñaloza, quien decidió no ir a la reelección.

Recordemos que la actual alcaldesa declinó competir ante una serie de investigaciones en la Municipalidad de Las Condes, dejando el camino abierto a Marcela Cubillos, pese a que esta última se ha mantenido alejada de los partidos políticos de derecha.

Al respecto, Lavín defendió la decisión de Peñaloza, augurando que podría tener una suerte de revancha en política, según dijo en entrevista con La Tercera.

“Creo que ella tiene un futuro por delante, en el sentido de que la vida política, y yo también lo he vivido, es así. Y de repente tú vas a estar adentro y de repente vas a salir y después vas a volver a entrar. O sea, tiene mucho por delante”, sentenció.

“Ella tiene un gran futuro por delante. Pero, al mismo tiempo, creo que lo que se adoptó, desde el punto de vista de los vecinos de Las Condes, va a ser muy bueno”, añadió.

Lejos de hacer alguna autocrítica, Lavín sostuvo que Peñaloza “se ganó la alcaldía en una elección competitiva, y mantuvo el estándar en Las Condes”.

“Si de repente Daniela me llamaba por algo, obviamente yo le contestaba, pero yo nunca intenté hacer nada, ni nominar nada, ni meterme en nada, porque creo que no corresponde”, enfatizó.

Por otro lado, ante los más de 7 mil millones de pesos en horas extras, Joaquín Lavín se mostró “sorprendido”, defendiendo el mecanismo en una gestión que busca tener a los funcionarios municipales pendientes “24/7”.

“A mí me sorprende el tema de las horas extras, porque las horas extras no son para los funcionarios, las horas extras son para los vecinos. Yo me preocupé personalmente de que Las Condes fuera una comuna 24/7″, explicó.

“¿Qué significa la hora extra? Significa que si un vecino es asaltado a las 4 de la mañana, Seguridad Ciudadana va a estar ahí. Las horas extras son que si se cae un árbol el domingo a las 9 de la mañana, eso se va a arreglar al tiro, no se va a esperar el lunes. Ese es el sentido de las horas extras…”, insistió el exalcalde de Las Condes.

“Tú pregúntales a los vecinos qué prefieren: una municipalidad que se le caiga el lápiz a las 5 y media de la tarde del viernes y abra el lunes o una municipalidad 24/7 de verdad. Te van a decir que es 24/7 de verdad”, añadió.

De todas maneras, reconoció que “siempre puede haber una persona que abusó, pero el sistema está diseñado para que esto no pare nunca”.

“Y por eso yo lo quiero defender, porque para mí es importante, porque yo fui alcalde de Las Condes en la década del 90. Y en la década del 90, cuando yo llegué a la municipalidad, atendía hasta las 2 de la tarde”, retrucó el exjefe comunal.

Por último, respecto a la postulación de Marcela Cubillos en Las Condes, Joaquín Lavín le entregó su “bendición”.

“Creo que lo mejor para los vecinos de Las Condes es que Marcela Cubillos sea la próxima alcaldesa, porque creo que ella, por su trayectoria y por la posición que tiene, y sobre todo por su independencia, va a ser capaz de volver a recomponer esta unidad de propósito entre alcalde y concejo”, concluyó.