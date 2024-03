La ministra Carolina Tohá se refirió a la polémica sesión del Senado en la que se votó por la nueva Mesa Directiva. Sobre eso, la titular de Interior aseguró que fue una situación “extremadamente grave”.

Se debe precisar que, de acuerdo al pacto firmado el cupo para presidir el Senado correspondía a un candidato del PPD, el cual -tras una larga discusión en la colectividad- terminó siendo el senador Pedro Araya.

Sin embargo, desde la oposición decidieron romper el acuerdo -algo inédito desde el regreso a la democracia- y entregar sus votos a Ruminot, carta de Renovación Nacional.

Tohá tras polémica en el Senado: “Nunca había pasado”

Tras lo anterior, la secretaria de Estado evitó referirse a una posible estrategia por parte de la oposición, pero sí destacó que lo relevante es “el precio que se estuvo dispuesto a pagar por ese objetivo”.

“En política, en los poderes públicos -al igual que en las relaciones de pareja, en la familia, en los lugares de trabajo- el valor de la palabra es la base de la vida en común”, complementando.

Agregando que “cuando no hay confianza, no se puede proyectar el futuro y lo que prima, por lo tanto, es que yo me beneficio de los acuerdos y cuando me toca la hora de cumplir mi parte en beneficio de los demás, no lo hago”.

Por lo que, a su juicio, “si la sociedad funcionara así, si nuestras relaciones humanas funcionaran así, no podríamos vivir juntos. Viviríamos en una confrontación permanente”.

“Lo que pasó ayer en el Senado es extremadamente grave, no tiene precedentes. Nunca había pasado que habiendo un compromiso se beneficia un sector de la parte que le conviene y cuando le toque cumplir no lo haga”, dijo.

Destacando que “esto no afecta al senador José García”, Tohá sostuvo que “las fuerzas políticas que estuvieron en ese acuerdo (…) lo que hicieron el día de ayer es un daño al futuro del país y nosotros no vamos a permitir que eso suceda”.

“Estamos preocupados, estamos gobernando Chile pensando en su futuro y no vamos a permitir que esto agrande una mancha que dificulte sacar adelante las tareas que tenemos ante la ciudadanía”, añadió.

Finalmente, la ministra del Interior concluyó que “el daño que se causó ayer es gigantesco”.