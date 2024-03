Esta jornada de martes, el abogado del expresidente Sebastián Piñera en el Caso Dominga, Juan Domingo Acosta, se refirió a la filtración del exdirector de la PDI a su par, Luis Hermosilla.

En ese sentido, la defensa descartó que el fallecido exmandatario tuviera acceso a la información sobre la investigación y que, además, ayer se reveló que Andrés Chadwick fue uno de los destinatarios.

Recordemos que, por lo mismo, el abogado querellante en el caso, Luis Mariano Rendón, comunicó que hará valer las filtraciones para oponerse al sobreseimiento total en la causa.

Fue en conversación con Radio Cooperativa que el abogado aseguró que “el señor (Luis) Hermosilla y el señor (Andrés) Chadwick no tuvieron ninguna intervención en esta causa, de ningún tipo”.

Caso Dominga: abogado de expresidente Piñera aborda la filtración

A lo anterior, el abogado agregó que “no tuvieron poder, no participaron en reuniones, por las menos en las que estuve, y nunca hablé con ellos de este tema ni nada por el estilo”.

“Vengo a saber esto ahora apropósito de todo el revuelo que se ha producido”, agregó.

Según comentó en el medio antes mencionado “creo que esa información no llegó a oídos del Presidente Piñera y son dos las razones por la que eso fue así”.

En primer lugar, “si hubiera llegado algo así me habría consultado y créame que nunca me dijo un comentario, nunca me consultó, me mencionó esto”.

Y, por otro lado, “esta información no tenía ninguna utilidad en la causa, cero, porque esta causa nunca fue secreta, siempre pude acceder oportuna y continuamente a toda la información a través de un sistema que tiene la Fiscalía”.

Finalmente, sobre el abogado Luis Hermosilla, la defensa del exjefe de Estado calificó el hecho como “gravísimo” y “me parece que es un delito, me parece que esto debe ser sancionado de la manera más severa”.

“Esto es muy, muy grave y espero que la justicia opere de la mejor manera e imponga las penas y sanciones que correspondan”, cerró.