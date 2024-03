El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, entregó sus apreciaciones sobre la petición que hizo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sobre la presencia militar en las calles para combatir los niveles de delincuencia.

En conversación con Radio Pauta, al preguntarle si esta sería la solución, dijo que la primera pregunta que hay que hacer es “¿para qué? ¿Qué queremos lograr?”

“Si hoy la ciudadanía está muy alarmada por el crimen ciudadano, por los homicidios, ¿vamos a evitar homicidios con la presencia militar en infraestructura crítica? Ese vínculo yo no lo veo”, manifestó Johnson.

En esta línea, el director de Paz Ciudadana dijo que “Carabineros tiene una cantidad de funciones enorme (…), dentro de esas funciones está el patrullaje preventivo, pero lamentablemente el patrullaje preventivo es la función más castigada por parte de Carabineros, porque no se muestra cuál es el beneficio que tiene, no es automático (…)”.

“No digo que no al tema de los militares, digo que tenemos que hacerlo muy responsablemente y, por lo tanto, tenemos que definir el para qué, medir la línea base, entender cómo queremos que opere y, por último, si se decide después de todas estas preguntas, y encontramos que hay un valor en hacerlo, que se haga no generalizado, que se haga como un piloto en algún lugar en particular y evaluamos los resultados”, precisó Johnson.