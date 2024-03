El exdirector de Senapred, Álvaro Hormazábal, quien fue removido de su cargo el sábado, en medio de los cuestionamientos por su gestión en las inundaciones del año pasado y los incendios en la región de Valparaíso este 2024, entregó sus apreciaciones sobre esta situación.

A través de un comunicado, la Subsecretaría del Interior afirmó que su salida del cargo “se hará efectiva” este lunes.

“Junto con agradecer la gestión del director, informamos que esta decisión se enmarca en la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo en el marco de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país”, señala la declaración.

En conversación con Radio Cooperativa, Hormazábal se refirió a las críticas hacia su labor, como también al rol de los municipios. Recordemos que durante la emergencia de los incendios, el propio presidente Gabriel Boric lo criticó públicamente y adelantó que “intervendría” el Servicio. “No puede haber una institución del Estado culpando a las municipalidades del problema” dijo entonces el mandatario, en respuesta a las críticas de Hormazábal al municipio de Viña del Mar.

“Aquí hay una falencia principal, que los municipios no han cumplido, que es desligarse de la responsabilidad que ellos tienen, y pasar de ser responsables a hacerse las víctimas, y hacer que el Estado y el Gobierno asuma roles y actividades que no les corresponden”, cuestionó Hormazábal.

El exdirector del Servicio dijo que en Senapred hay pocos funcionarios y que incluso tuvieron que cumplir labores que les correspondían a los municipios, como por ejemplo, designar terrenos para reconstruir.

En este sentido, Hormazábal dijo que en el caso de Viña del Mar y Valparaíso, las administraciones locales se paralizaron. “Los primeros días estaban completamente colapsados, no sabían qué realizar, y hoy están en una etapa que dicen ‘yo necesito que me atiendan, que me ayuden, yo soy víctima y el Estado tiene que venir a ayudarme’. Yo creo que es complejo, porque ellos son parte de este sistema que tiene que ser parte de la respuesta”, manifestó.

Hormazábal evitó vincular su desvinculación a un factor político, pero recalcó que ese “impulso” por el cual fue removido, lleve a que “se implemente la ley (21.364), pero la ley se implementa con recursos”.

“El plan es relevante, lo importante es que cuando tengas el plan, ya sea lo tengas en formato Senapred u otro, tú puedas implementarlo y sepas qué tienes que hacer. Eso es lo que hay que revisar, si hicieron lo que tenían establecido en el plan”, precisó la exautoridad.

Es por esto que Hormazábal espera que a quien tome su puesto, el Gobierno “le asigne ese impulso, y ese impulso va por los recursos”.

Críticas al Senapred

Días antes que se removiera del cargo a Hormazábal, la Contraloría detectó graves fallas del Senapred en la alerta de emergencia durante el paso de un sistema frontal por la región del Maule en junio de 2023, provocando el desborde del río Mataquito.

En particular, se apuntó a la falta de activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), de forma oportuna, agregando que habrían existido eventuales fallas en la Dirección General de Aguas (DGA) de la región del Maule, lo que derivó en una inacción de los mecanismos correspondientes.

“El SAE, para poder actuar, tiene que tener un aviso. Si a nosotros nadie nos avisa que hay que enviar el SAE, no lo podemos hacer. Desde el momento en que a nosotros nos avisó Bomberos o personas de la misma delegación, el SAE salió de inmediato. Si llegó tarde, es porque alguien en su momento no avisó que había que enviar el mensaje SAE antes”, señaló.

Al ser consultado por las críticas respecto a la disponibilidad e implementación de viviendas de emergencia, Hormazábal argumentó que “el avance de viviendas de emergencia es la más rápida que hemos tenido en la historia; viviendas con baños e instalación, llevamos más de 400 viviendas”.

Finalmente, cuando se le preguntó por las razones que le entregaron desde el Ministerio de Interiores para pedir su salida, el director de Senapred dijo que “no hubo una razón puntual que me pudieran decir”. Incluso apuntaron a “falla en la estructura y que una persona tenía que asumir responsabilidad en esa falla”.