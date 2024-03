"Para mí es emocionante recibir las muestras de cariño y es por sobre todo emocionante saber que no estamos solos y que vamos a seguir firmes en este camino, pese a todos los que quieran permanentemente hacernos tropezar o vernos tropezar", sentenció el presidente Boric.

El presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad a la izquierda y centroizquierda para dar continuidad al proyecto progresista que encabeza, enfatizando en que seguirán adelante, en una acto de apoyo realizado por adherentes.

Así lo aseguró durante una actividad realizada en las afueras del Palacio La Moneda convocada por el “Colectivo Unidos por Boric”, para mostrar su apoyo al mandatario.

En la oportunidad, el mandatario apuntó a que “he visto recorriendo Chile que, pese a lo que muchas veces nos muestran en la televisión o dicen los grandes diarios, en el seno del pueblo hay un deseo muy profundo por justicia social”.

“Podremos tener cintura táctica en diferentes momentos por las diferentes contingencias, pero nuestros principios tienen que permanecer incólumes”, sentenció el mandatario.

“Les quiero agradecer infinitamente el que hoy día se den el tiempo de reunirse acá, para mí es emocionante recibir las muestras de cariño y es por sobre todo emocionante saber que no estamos solos y que vamos a seguir firmes en este camino, pese a todos los que quieran permanentemente hacernos tropezar o vernos tropezar”, concluyó.

Asimismo, enfatizó que independiente de todas las dificultades que puede enfrentar un Gobierno de ser minoría parlamentaria, reafirmó los principios y las convicciones que los inspiraron “no solamente una campaña política en el año 2021, sino también las luchas de las que venimos”.

“Y en el último tiempo hay quienes han tratado de reescribir la historia reciente de Chile. Y a lo que pasó el 2019 le han llamado el estallido delictual o un golpe de Estado no convencional incluso”, criticó.

“Es importante que nosotros también reflexionemos respecto al relato que está instalando tratando de instalar la derecha, porque es cierto que en esos momentos hubo violencia y la violencia no es aceptable. Hubo violencia por parte del Estado y hubo violencia también de parte de quienes se manifestaban. Pero lo más importante es que hubo y sigue habiendo un malestar profundo en el pueblo de Chile, porque la política no ha sido capaz de solucionar demandas básicas, como por ejemplo, menciones dignas para sus adultos mayores”, reafirmó el presidente Boric.

“Hay gente que dice que un Presidente no debiera caminar en la calle. Yo camino con total tranquilidad, porque tengo la conciencia tranquila respecto a lo que hemos hecho, porque me parece que es importante estar siempre escuchando cosas bonitas como las que me dicen ustedes, pero también críticas, observaciones, también preocupaciones, también angustias”, añadió.

“A nosotros, como gobierno y como presidente, nos inspira los principios de la igualdad, de la fraternidad, de la justicia social, de la distribución justa de la riqueza.Y sabemos que hay quienes no quieren aquello y quienes van a hacer todo lo posible por evitar que avancemos en esa dirección. El camino podrá ser largo, pero vamos a llegar igual”, sentenció entre los aplausos de sus adherentes.

“Y a quienes están aquí presentes, quienes están dispuestos a venir un día sábado a juntarse, a conocerse, a solidarizar, les digo que estos pequeños encuentros, estos actos de convivencia, de sentir que no solamente yo no estoy solo, sino que nosotros no estamos solos, son tremendamente importantes y deben ser contagiosos”, pidió el mandatario.

“Los quiero instar también desde esta humilde tribuna a que avancemos en la unidad. Muchas veces en los medios de comunicación aparecen las peleas entre nosotros mismos”, cuestionó el jefe de Estado.

“Yo estoy convencido que lo que estamos creando en Chile, que es la unidad entre la izquierda y la centro izquierda que en el mundo hoy día es inédita, es algo tremendamente importante para darle continuidad a un proyecto progresista en Chile que logre una mejor distribución de la riqueza, que logre garantizar derechos como la salud, la educación, las pensiones que logre continuar con la defensa y y combatir la crisis climática”, reflexionó por último el presidente Boric.