La senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana) criticó al Gobierno por la crisis educacional que se ha intensificado durante las últimas semanas, y apuntó a un “problema mayor para dialogar con organizaciones”, además de fustigar la seguidilla de compromisos sin cumplir en Atacama.

“Es una crisis que tiene muy claros los problemas de infraestructura, pedagógicos, de aprendizaje, de rezago escolar, muy claros los problemas de gobernanza (…) pero tiene además una cuarta línea que es una crisis de confianza”, relató la senadora de la DC.

“Se comprometió ante la comunidad de la región de Atacama, que íbamos a tener un marzo 2024 con normalidad y eso no ha ocurrido”, agregó.

Luego, Yasna Provoste pasó a detallar la seguidilla de compromisos incumplidos.

“Esto comienza con mayor claridad en marzo de 2023 (…) ya se habían movilizado las comunidades escolares y firmaron un protocolo con la actual subsecretaria. De ese protocolo no se cumplió prácticamente nada y eso llevó en septiembre a una nueva movilización; firmaron otro protocolo, no se cumplieron esos compromisos. Se volvieron a movilizar el 8 de noviembre, se firmó un nuevo compromiso y de ese no se ha cumplido prácticamente nada, una vez más”, resumió la parlamentaria.

La senadora Provoste agregó que “lo que falla” en el Gobierno “es la capacidad de dialogar”, además “falla el cumplir los compromisos que se asumen.

De igual forma, aseguró que este problema no se da sólo en Atacama o en temas ligados a la educación, sino que va más allá.

“Hay quienes dicen ‘Ah, es que esto es Atacama’, recordemos el llamado a la huelga general del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores para abril de este año. Esto da cuenta que el gobierno tiene un problema mayor para dialogar con las organizaciones”, precisó la parlamentaria.

Consultada por la postura del ministro Nicolás Cataldo en medio de esta crisis, la senadora Yasna Provoste reconoció una buena disposición del personero, pero matizó asegurando que “se tienen que hacer mejoras y en esto el tiempo se acabó”.

Para la senadora por la región de Atacama, la vulneración de derechos acusada por la Defensoría de la Niñez es evidente y lo que se percibe en la región es reflejo de un problema que se replica en diferentes partes del país.

“La invitación es que no desperdiciemos el momento. El tiempo se agotó. Necesitamos llegar con soluciones concretas. Son problemas complejos, algunos que vienen arrastrándose hace muchos años, pero tenemos que todos colaborar, contribuir y colocar lo mejor de sí para que efectivamente puedan florecer los talentos y las capacidades de todos nuestros niños y niñas a lo largo del país”, concluyó.