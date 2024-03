Un grave escenario enfrentan unas 3 mil familias por la falta de matrículas para escolares, lo que podría terminar con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, acusado constitucionalmente.

Así lo advirtió el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, durante la sesión del miércoles en la Sala de la Cámara, donde abordó el problema que ha generado manifestaciones de apoderados en Copiapó.

“Estaba leyendo las causales de Acusación Constitucional a un ministro de Estado. Entre una de esas causales de Acusación Constitucional está por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado ésta sin ejecución”, apuntó.

“Tendré que analizarlo, no estoy amenazando tampoco, pero quiero decir la gravedad que tiene esta situación. Dejar a cientos de niños sin educación hoy día es inejecución de una ley y de la Constitución que establece el derecho a la educación básica y media y prebásica”, reparó.

“Después de la crisis educacional que hemos tenido durante todo el año 2023 en Atacama, realmente me cuesta creer y convencerme de que no hayan tomado las medidas las autoridades respectivas para que todos los niños y niñas y adolescentes -me dicen que la mayoría son los que van a primero medio- puedan tener matrícula”, criticó.

“La oferta es que estudien en su casa, que hagan exámenes libres. Me parece impensable y tengo una profunda indignación”, aseguró el diputado Mulet.

“El derecho a la Educación es sagrado, está en la Constitución. La educación primaria obligatoria, la secundaria también y está garantizada en la Constitución. Y resulta que estamos hablando de niños y adolescentes que van de octavo a primero medio mayoritariamente y no tienen dónde estudiar”, añadió.

“Pero ¿dónde estaban las autoridades correspondientes? Sé que ha habido cambios por el problema que hubo el año pasado, pero esto me parece inaudito”, insistió el parlamentario oficialista.

Gobierno detalla medidas por alumnos sin matrículas

Recordemos que el propio Gobierno, a través de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, admitió que un total de 3 mil estudiantes están sin matrículas, en todo Chile.

En esa línea, el Mineduc señaló que hay razones demográficas y de planificación que explican esta situación. Por una parte, ha aumentado la demanda de cupos producto de la inmigración.

No obstante, la autoridad de Educación enfatizó en que desde el 2022 se ha estado trabajando en un Plan de Fortalecimiento a la Matrícula Escolar, que busca solucionar la demanda de estudiantes que no cuentan con matrícula, mediante un trabajo colaborativo con las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación de todo el país, sostenedores y directores de establecimientos educacionales.

Lo anterior implica medidas como la ampliación de cupos y creación de sobrecupos; ampliación a través de soluciones de infraestructura (rehabilitación de escuelas cerradas y/o espacios en establecimientos en funcionamiento); y la adquisición de soluciones de emergencia como salas y/o anexos modulares, indica la web del Mineduc.

A ello, se suma la implementación de clases en doble jornada en establecimientos educacionales. De esa manera, entre 2022 y 2024 el Ministerio de Educación ha habilitado 13.090 cupos, equivalentes a la apertura de 26 nuevos establecimientos en el país.

“Este es un problema que identificamos desde que llegamos al gobierno, y es muy importante precisar que quienes crean los nuevos cupos son los sostenedores. Por lo tanto, nosotros tenemos un trabajo con nuestros equipos territoriales en las regiones donde hay mayor demanda insatisfecha”, indicó Urrutia.

“Como Mineduc empatizamos con la preocupación de las familias y queremos transmitirles que estamos preocupados y ocupados en el aumento de matrículas”, agregó. Asimismo, precisó que en ningún caso el Ministerio de Educación promueve ni ha promovido la realización de exámenes libres ni clases virtuales como alternativa ante la demanda de cupos.

En esta línea se informó que la falta de cupos se concentra en comunas específicas y en ciertos niveles, precisamente en los primeros medios, como es el caso de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta y Copiapó.

La subsecretaria recalcó que “el proceso de matrícula aún está en desarrollo y se cierra durante el mes de marzo, fecha en que como Ministerio de Educación podemos consolidar la información de la matrícula, porque la cargan los propios establecimientos, y es ahí cuando podemos tener cifras oficiales y saber con certeza quiénes están matriculados, quiénes no, y quiénes están duplicados. Tenemos que terminar los procesos y a partir de eso hacer las evaluaciones correctas”.

De acuerdo con el reporte preliminar, hay más de 1.700 estudiantes con al menos dos matrículas, es decir, figuran como estudiantes en dos o más establecimientos. Estas colisiones deben ser resueltas durante la próxima semana. Con todo esto y los retiros que se generen por sistema, habrá vacantes que podrán ser asignadas continuando con el orden de solitud de “Anótate en la lista”.