Los legisladores recordaron que el país atraviesa una crisis de seguridad y aseveraron que “no podemos cumplir con nuestro rol de fiscalizar y de controlar lo que ellos están haciendo o no están haciendo si es que ellos no asisten”.

Diputados que integran la comisión de inteligencia denunciaron que las sesiones y, por ende, la fiscalización, se estaban viendo obstaculizadas a raíz de que los funcionarios de Gobierno, Fuerzas Armadas y policías que han sido citados a la instancia, simplemente no van.

Esta situación fue dada a conocer por los parlamentarios Stephan Schubert (Republicano), Leonidas Romero (IND-RN), René Alinco (IND) y Francisco Pulgar (IND-PDG).

“Estamos ante una crisis de seguridad sin precedentes en nuestro país y esta comisión habitualmente tiene que citar a sus invitados, que son las personas incumbentes, y que es muy habitual que no asistan. Nosotros no podemos cumplir con nuestro rol de fiscalizar y de controlar lo que ellos están haciendo o no están haciendo si es que ellos no asisten. Nosotros estamos cansados de que no vengan y de que cuando vengan no nos entreguen la información que es requerida”, sostuvo el diputado Schubert.

En esa línea, el parlamentario republicano recordó que “nosotros debemos controlar. Compatriotas, no podemos controlar, no podemos asegurarles que las cosas se están haciendo bien porque no vienen a informar (…)”.

Mientras que el diputado Alinco, presidente de la comisión, recordó que la instancia parlamentaria “tiene algunas facultades referentes al control de los aparatos de inteligencia en nuestro país. De un tiempo a la fecha nos reunimos periódicamente, pero hemos visto de parte de algunas instancias de poder del Estado chileno que como comisión no estamos siendo considerados como la Ley lo determina”.

Alinco reveló que “teníamos convocado a una sesión de la comisión al general de Ejército, Jefe de la Brigada de Inteligencia, el cual no asistió. Esta no es primera vez que sucede en nuestra comisión y en lo personal yo le diría que tanto el Ejecutivo, los ministros y sus secretarios y nuestros generales, no pueden dejar de considerar que el primer poder en democracia es el poder político y esta Cámara de Diputados y esta comisión es un poder político del Estado chileno y lo vamos a hacer cumplir”.

Comisión de inteligencia

Por su parte, Leonidas Romero calificó la inasistencia de los funcionarios de Inteligencia invitados como “una falta respeto a los integrantes de esta comisión, porque con una facilidad que los ministros, subsecretarios, y otras autoridades, simplemente no asisten a las citaciones que le hacemos y no hay una explicación lógica”.

En esa línea, el diputado Francisco Pulgar recordó los lazos que han hecho otros países de la región con grandes potencias armamentísticas, a propósito de la decisión del Gobierno respecto de la participación de empresas israelíes en la Fidae.

“Distintos países como Bolivia, Argentina, están haciendo alianzas, sobre todo en temas de armamento y Chile, en vez de fortalecer su alianza, lo está excluyendo. El mejor ejemplo ha sido lo que está pasando con Israel acá en Chile y por contraparte Bolivia con lo que está haciendo con Irán. La situación de inteligencia ha pasado y ha dejado demostrado que muchas veces esta guerra híbrida presenta directrices que se están viendo en este país”, añadió el parlamentario.