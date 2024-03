Esta jornada de lunes, desde la oposición hicieron un balance del Gobierno del presidente Gabriel Boric que hoy 11 de marzo cumple dos años desde que llegó a La Moneda.

Previamente, desde el mismo Ejecutivo, la ministra Camila Vallejo dijo que “Chile ha avanzado en las tres seguridades que nos propusimos: la seguridad social, la seguridad pública y la seguridad económica”.

“Hoy también tenemos una agenda de seguridad, cuya principal preocupación no solo ha sido aumentar las penas, sino que las capacidades del Estado para enfrentar el origen”, agregó la secretaria de Estado.

Evaluación de la oposición tras dos años de la administración Boric

Desde la UDI, en voz de su secretaria general, dijo que siendo “lo más objetivos posibles, las noticias no son buenas”.

“Hay puras malas noticias en todos los ámbitos, es cosa que miremos. La seguridad, el crimen ha cambiado, se ha modificado, estamos cada día peor”, dijo María José Hoffmann.

Agregando “nos parecen insólitas las declaraciones de la ministra Tohá cuando dice que estamos mejor que antes. Yo no sé a quién le está preguntando, no hay ninguna encuesta que así lo diga, no hay ningún número que ellos puedan decir que efectivamente están mejor”.

A lo anterior, Hoffmann complementó que “llevan apenas el 15% de lo que prometieron en su programa. La verdad es que es bien impactante el mal diagnóstico que tiene el Gobierno y es peligroso”.

Así, hizo un llamado al Ejecutivo “a que entienda, a que asuma. La UDI siempre está dispuesta a colaborar, pero primero hay que hacer una autocrítica (…) el Gobierno del presidente Boric, la verdad es que no ha tenido buenos resultados”.

“Empieza la cuenta regresiva”

En la misma línea, desde el Partido Republicano también cuestionaron el liderazgo y la gestión que ha tenido el mandatario desde que llegó a La Moneda.

Según dijo el diputado Juan Irarrázaval, “hoy Chile celebra el segundo aniversario de Gobierno del Presidente Boric” y “no por algo que haya hecho bien, sino que empieza la cuenta regresiva para que se acabe este mal Gobierno. En concreto, 730 días”.

“Salvo el Presidente Boric, la ministra Tohá y su equipo de Gobierno, no hay ningún chileno que crea que este Gobierno lo ha hecho bien o que crea que Chile está mejor que hace dos años”, añadió.

Irarrázaval agregó que “en estos dos años nos hemos enfrentado a un Gobierno ausente, estancado y congelado por la incapacidad del mandatario y de sus ministros de llegar acuerdos mayoritarios”.

Finalmente, el timonel de Renovación Nacional, senador Rodrigo Galilea, dijo que “en la evaluación de estos dos primeros años del presidente Boric, creo que la opinión ciudadana es muy certera”.

“La inmensa mayoría de los chilenos siente que hoy vive peor que hace dos años. Y esta opinión hay que tomársela muy en serio”, dijo.

Sobr eso, Galilea ejemplificó que “cuando un Gobierno fracasa en su proyecto político tratando de impulsar una Constitución que iba en contra de la inmensa mayoría de los chilenos, cuando un Gobierno presenta un proyecto de reforma tributaria que no pasa ni siquiera la primera valla en la cámara de Diputados o cuando aprueba después de dos años un proyecto de previsión que la verdad solo tiene aprobado el título, creo que tiene que reformular muchas de las cosas que está impulsando”.

Por último, el timonel de RN dijo que cree el Ejecutivo “tiene que darle mucho mayor oído a la ciudadanía, también a muchos partidos que pretendemos colaborar (…) pero que no estamos dispuestos a hacer malas reformas”.

“Por lo tanto, los 2 primeros años no son una buena foto del Gobierno y esperamos por el bien del país que en estos 2 años ojalá pueda dejar atrás buena parte de sus pensamientos originales y que se enfoque en sacar adelante, en despertar, a un país que lo necesita urgentemente”, cerró.