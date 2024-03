Contreras insistió que lo registrado con los diferentes convenios entre el Minvu y fundaciones sin experiencia o recientemente creadas fue un error político, y no un delito.

El ex secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex Revolución Democrática- RD), habló en extenso respecto de su participación en los cuestionados convenios firmados con la fundación Democracia Viva, reiteró que no ha cometido delitos y que La Moneda sabía de los convenios.

En conversación con T13, Contreras insistió en su inocencia y descartó un conflicto de interés en que Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, era pareja de la diputada Catalina Pérez (RD) cuando recibió 426 millones de pesos por convenios con la seremi de Vivienda en Antofagasta.

La exautoridad regional comentó que su único interés, luego de iniciar su gestión, era darle marcha a diferentes proyectos para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en campamentos de Antofagasta.

“Mi principal interés era atender la demanda de los campamentos, hacer uso adecuado de los recursos de asentamientos precarios del Serviu y que el equipo de asentamientos precarios pudiera ser uso de la mejor manera a través de las organizaciones sin fines de lucro de los recursos”, explicó Contreras.

Respecto a porqué se eligió a Democracia Viva para ejecutar dichos proyectos, sin tener la experiencia en el área necesitada, el exseremi comentó que “los asentamientos precarios tiene una infinidad de programas, algún más complejo que otros, va de urbanizar para construir barrios, versus en el otro extremo un proyecto de habitabilidad primaria…(…) entonces en esos proyectos de habitabilidad primaria lo más importante no es el conocimiento constructivo, lo más relevante es saber lidiar con la comunidad”.

Por otro lado, sobre si el gobierno estaba al tanto de lo que ocurría con Democracia Viva, Contreras señala que “es de mi conocimiento y lo he dicho públicamente, yo entiendo su urgencia porque había la demanda y la necesidad de informar a Presidencia o a La Moneda”.

“A mi entender y por el feedback que yo tuve con la Subsecretaria… Sí (estaban al tanto)”, dijo Carlos Contreras, para luego añadir que el jefe de los asesores del Presidente, Miguel Crispi, habría omitido información del caso a Gabriel Boric.

En tanto que sobre su paso por la cárcel como medida cautelar, Carlos Contreras aseguró sentirse como prisionero político.

“Lo que yo veo es que hubo una estrategia comunicacional, que no digo que participó presidencia, que creo que participó el segundo piso, que si participó RD y su directiva para demostrar con alevosía el escarmiento” hacia él y Daniel Andrade.

Por último insistió que lo registrado con los diferentes convenios entre el Minvu y fundaciones sin experiencia o recientemente creadas fue un error político, y no un delito.

“Fui parte de un error político muy grave que generó consecuencias gigantescas que van a remorder en mi consciencia mucho tiempo, si no toda mi vida (…) seguiré pagando con creces el descriterio que cometí al firmar un convenio a Democracia Viva, pero aquí no hay fraude al fisco”, aseguró Contreras.