Una de las primera y públicas diferencia políticas fue que la familia Piñera tomó postura por la opción “No” para el plebiscito que definiría la continuidad o no de Augusto Pinochet, mientras que José era partidario del “Sí”.

La trágica y repentina muerte de Sebastián Piñera provocó la reacción de muchas personas, principalmente de familiares, amigos, cercanos, compañeros de partido y hasta rivales políticos, pero aún no se ha conocido el parecer de su hermano, José Piñera.

Y es que, al menos hasta hace unos años la distancia entre ambos era de conocimiento público. Hasta el propio Sebastián Piñera había reconocido en 2017, en una entrevista a La Tercera, que la relación con su hermano era distante.

“Con mi hermano José nos tenemos cariño, respeto, pero no somos cercanos. En cierta forma, es algo que está pendiente, pero las cosas son como son. Yo he hecho intentos, pero somos muy distintos”, aseguró en ese momento.

Mientras que en el libro “Piñera, Biografía no autorizada” de Bernardita del Solar y Loreto Daza se cuentan detalles de la vida del expresidente Piñera. Además se ahonda en su infancia y la relación con José Piñera.

En el libro, publicado en medio de la primera campaña presidencial que enfrentó el expresidente y actualizado en 2017 se detalla que Sebastián y José tuvieron una relación de competencia desde sus primeros años, y que incluso era incentivada por su padre.

Asegura el texto que los hacían competir por su promedio de notas en el colegio, con problemas para resolver en el desayuno, y se incorporó esta dinámica entre los hermanos que incluso se desafiaban en aspectos deportivos como carreras, volteretas o tiro al arco.

Del Solar y Daza cuentan en su libro que Sebastián Piñera, al ser un año menor que su hermano José, le siguió el camino en los estudios y estaba constantemente intentando superarlo.

Cabe destacar que ambos estudiaron ingeniería comercial en la Universidad Católica y ambos posteriormente realizaron un doctorado en Harvard. “Desde muy chico mantuvo una sorda lucha con Pepe, quien, por sus capacidades, le puso un estándar muy alto”, se puede leer en el la biografía.

Fue tal la diferencia y rivalidad entre ambos, quizás por su cercanía en edad o por haber compartido habitación en su casa, que la propia madre habría reconocido que instaló un ring en el patio de su casa para que los hermanos resolvieran sus conflictos.

Claro que el mayor reflejo de la rivalidad entre Sebastián y José Piñera se dio cuando el primero incursionó en el mundo político, donde su hermano José ya había estado involucrado con la dictadura, cuando fue ministro de Augusto Pinochet.

Un año después, Sebastián se postuló como senador y no tuvo el apoyo de su hermano José, quien se cuadró tras Hermógenes Pérez de Arce, competencia directa del fallecido exmandatario.

Luego, en 1993, José Piñera fue candidato a la presidencia y no contó con el apoyo de su hermano. No obstante, Sebastián no apoyó ni criticó a su hermano durante la campaña.

Algo similar ocurrió en las campañas presidenciales que Sebastián Piñera afrontó en 2005, 2010 y 2017. José Piñera no se hizo presente, e incluso fue el único de los seis hermanos Piñera que no llegó a celebrar el triunfo el 17 de enero de 2010 en la comida de celebración que organizaron en honor al entonces Presidente electo, según detalla T13.