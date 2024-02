Distintos representantes y exautoridades a nivel internacional se refirieron al reciente fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera en el Lago Ranco, región de Los Ríos.

Una de ellas fue la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado, quien contó que habló con el exjefe de Estado previo al accidente que le causó la muerte.

Según dijo Machado, en conversación con CNN, el último deseo de Piñera era “la causa de la democracia en Venezuela”. En ese sentido, contó que el exmandatario “quería volver” y estaban programando una visita.

“Confiaba plenamente en Venezuela, estaba convencido de que este era el momento de superar este horror y derrotar esta tiranía, y además se sentía parte de esta causa”, agregó.

A continuación, describió al recién fallecido expresidente como “un hombre excepcional. Solo lo conocí en una vez personalmente en 2014, cuando me acusaron de magnicidio. Él me llamó y me dijo: yo voy para allá, quiero acompañar”.

Lo anterior, comentó Machado “a decirnos que no estábamos solos y que la causa venezolana es una causa latinoamericana. Para mí marcó un hito y de allí en adelante mantuvimos una relación estrecha”.

A la vez, comentó que Piñera era “un hombre de una sobriedad, de una diligencia, generosidad, inteligencia, un tipo excepcional. Que los chilenos sepan que en el corazón de todos los venezolanos el nombre de Sebastián Piñera estará siempre presente”.

“Su legado es enorme y trasciende las fronteras de Chile. Seguirá inspirándonos a luchar por lo justo y por lo bueno, y desde luego por la libertad y por la unión de nuestros pueblos”, cerró.