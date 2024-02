Tras un mensaje que comenzó a circular a través de redes sociales, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia reiteraron que la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) no se aplica de manera digital, sino presencial y con funcionarios acreditados. De esta manera, se informó que no se aplicará hasta que la emergencia de los incendios forestales esté controlada.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, aclaró las dudas respecto a la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en la región de Valparaíso. En ese sentido, la autoridad destacó que no se aplica de manera digital.

Lo anterior, luego de denuncias tras un mensaje viral en el que se hizo un llamado a completar la ficha a través de un link, lo que resultó ser falso.

Desde la SEREMI de Desarrollo Social y Familia nos encargamos de la aplicación de Fichas FIBE. Rogamos desmentir el mensaje que ha circulado en redes sociales indicando completar la ficha de manera online* e informarse a través de los canales oficiales y nuestras redes sociales. pic.twitter.com/eedN2WKN6C — Seremi Desarrollo Social y Familia Valparaíso (@MDSValparaiso) February 3, 2024

“La ficha FIBE no se aplica de esta manera, no se aplica de manera digital, sino que siempre la van a aplicar de manera presencial funcionarios públicos, ya sea municipales o del Ministerio de Desarrollo Social”, dijo la ministra.

Además, “esto solo va a ser posible una vez que sea contenida la emergencia. Por lo tanto, dejar en claro que todavía no se está aplicando (…) cuando se empiece a aplicar lo vamos a informar públicamente”, agregó.

A continuación, la titular de Desarrollo social reiteró que “sólo se aplica de manera presencial” por lo que “cualquier link, cualquier llamado web para llenar un formulario puede ser una estafa”.

“Siempre los funcionarios que van a realizar la ficha FIBE tienen que presentar su acreditación con su credencial y son mayoritariamente funcionarios municipales, del Ministerio de Desarrollo Social y de otros servicios que están acreditados y nos van a colaborar”, precisó la autoridad.

Finalmente, Toro concluyó que “hasta que no esté controlada la emergencia, esto no se va a empezar a aplicar. En la región de Valparaíso por estos incendios no se está aplicando la ficha FIBE todavía”.