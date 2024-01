En la previa a la votación de la idea de legislar la reforma de pensiones, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, aseguró que “todavía hay tiempo y capaz que la UDI y Renovación Nacional, que apoyaban el 3-3 hace dos años atrás, pudieran también tener una apertura. Del Partido Republicano la verdad no esperamos mucho, porque en realidad nunca han estado para avanzar en derechos para la gente”.

Palabras que no cayeron bien en el partido de derecha conservadora, quienes respondieron en similares términos.

Los diputados de la bancada republicana, Agustín Romero y Stephan Schubert, emplazaron a la ministra asegurando que “nosotros no esperamos nada de este Gobierno”.

“Nos han propuesto una reforma respecto a la cual nosotros hemos sido muy claros. Nosotros no vamos a votar un proyecto cuyas ideas matrices le hacen mal a Chile, cuya idea matriz es arrebatar el fruto del trabajo de los chilenos, crear burocracia pagada por los chilenos, establecer un seguro de sobre vida que ni siquiera se lo han propuesto al país y que van a financiar los más pobres a los más ricos”, respondieron los parlamentarios republicanos.

En esa línea, Agustín Romero, jefe de bancada e integrante de la comisión de Hacienda, profundizó sus críticas a la titular de Trabajo y Previsión Social señalando que como diputados Republicanos “no esperamos nada de la ministra Jara”.

“Nosotros tenemos muy clara nuestra posición, nuestra posición es con los chilenos y nuestra posición es en la defensa de un principio fundamental: Este parlamento y este Gobierno no tienen derecho a disponer de las cotizaciones previsionales de los trabajadores”, dijo el diputado.

Por su parte, Stephan Schubert abordó el tono utilizado por la secretaria de Estado, tanto el martes como este miércoles, cuando intervino en la discusión en Sala.

“Es muy lamentable el tono utilizado por la ministra Jara. Intenta persuadirnos para que votemos a favor de su proyecto, y nos trató a la oposición que estaba atrincherada políticamente y que no conocíamos conceptos, que no nos habíamos leído las minutas, que no nos habíamos documentado”, dijo Schubert.

A esto, añadió que “efectivamente no somos todos personas tan brillantes para estar al detalle en cada una de las cosas que ella esté mencionando, pero tontos no somos”. Agregó que “hay que aumentar las pensiones, de eso no hay duda, el problema es que el proyecto del gobierno lo analizamos y no es un buen proyecto”.