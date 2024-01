Demócratas anunció el congelamiento de las relaciones con el Gobierno y la negociación de la reforma de pensiones, mientras el Gobierno y el diputado Diego Ibáñez no entreguen disculpas públicas tras sus polémicos dichos contra la timonel de la colectividad, Ximena Rincón, a lo que sumaron también a Jaime Naranjo y Carlos Bianchi.

Recordemos que el parlamentario y presidente de Convergencia Social, emplazó a la senadora y presidenta de Demócratas, recordándole el vínculo que tuvo con las AFP.

“Con cariño, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP ProVida”, señaló Ibáñez, causando la molestia de sus colegas de oposición.

Al respecto, desde Demócratas emitieron una declaración pública donde rechazaron los “graves dichos” del timonel de Convergencia Social, asegurando que “atentan contra la dignidad de quien encabeza otra fuerza política, que es mujer y que tiene una larga trayectoria en el mundo público y privado”.

“No entendemos que Diego Ibáñez esté autorizado por el oficialismo para romper la buena fe y el respeto con que se deben llevar las relaciones políticas”, agregan.

En ese sentido, tomando en cuenta su cargo como timonel de uno de los partidos del oficialismo, pidieron que el Gobierno exprese disculpas públicas, emplazando incluso al presidente Gabriel Boric.

“Expresamos al Presidente de la República que así no se construye ni pavimentan los acuerdos ni se fomenta el buen clima en Chile. Usted es responsable del destino de la nación, pero también de las formas políticas que decidan, definan y expresen su círculo cercano. Especialmente su partido”, señalaron.

Respecto a lo sucedido en la votación de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados, luego que Ibáñez pusiera en duda el pacto que Demócratas firmó con el Ejecutivo.

“Manifestamos nuestra sorpresa de que el Diputado Ibáñez llame a que Demócratas no rechace la Reforma y usando verbos como “traicionar”, cuando previo a ello, y de forma responsable y dialogada, nuestros diputados anunciaron públicamente sus votos a favor”, fustigaron.

“Además, la Senadora Rincón expresó públicamente que la decisión de los diputados sería autónoma y que ella misma aún no ha adelantado su propia posición. Entonces, no sabemos qué clase estrategia poco creativa o derechamente con falta de información inexcusable, hizo que el Presidente de Convergencia acusase a Demócratas de no respaldar la idea de legislar”, apuntaron.

Incluso, junto con criticar los dichos de Ibáñez, también reprocharon los comentarios que hicieron los diputados Carlos Bianchi y Jaime Naranjo en contra de la senadora Ximena Rincón, luego de asegurar que tenía una “pataleta de cabra chica”, donde incluso el parlamentario por Magallanes la comparó con un personaje de la serie “La Casa en la Pradera”.

Según criticó el conglomerado opositor, estos dichos “da cuenta de un clima tóxico y decididamente agresivo contra Demócratas. Creemos que –entonces- que un Gobierno que dice llamarse “feminista” tendrá algo que decir cuando púbicamente y de forma reiterada se insulta a una mujer, legisladora y con una trayectoria reconocida e intachable”.

“Finalmente, y por todo ello, respaldamos la decisión de nuestros Diputados de congelar relaciones con el Gobierno y de negociación de la reforma previsional, hasta que tanto el Gobierno como el Diputado Ibáñez entreguen disculpas públicas. Nada autoriza al oficialismo a que siga polarizando y tensionando a un país para sus réditos”, concluyen.

Revisa la declaración completa a continuación: