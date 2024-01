Durante esta jornada de jueves, el diputado Diego Schalper (RN) se reunió con la contralora (s) Dorothy Pérez, para abordar la polémica respecto al otorgamiento de pensiones de gracia tras el estallido social.

En ese sentido, el parlamentario también pidió un análisis sobre el accionar del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a la entrega del beneficio.

Sobre eso, el parlamentario de RN dijo que “parece indispensable que la Contraloría zanje esta polémica y nos diga quién es responsable en los hechos de haberle entregado pensiones de gracia a personas con el prontuario policial que hemos conocido”.

“No es posible que sigamos en esta disputa de si la responsabilidad fue del INDH o del gobierno. Acá alguien tiene que hacerse responsable de haberle entregado pensiones de gracia vitalicia a personas que habían cometido agresiones de tal envergadura”, agregó.

Schalper tras polémica por pensiones de gracia: “Le pido al gobierno que corte los cables con el octubrismo”

Recordemos que sobre esta materia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el Presidente de la República, Gabriel Boric, usará facultad para revocar pensiones gracia.

“Lo antes posible”, el mandatario podría terminar con el beneficio que recibieron personas con antecedentes penales, dijo Monsalve.

Posteriormente, en conversación con Radio Pauta, el ministro Luis Cordero señaló que se revisarán “las que estén dentro del plazo que la autoridad pueda ejercer una atribución. Tiene que haber una discusión sobre el tema de la prescripción… 5 años”.

Sobre eso, Schalper sostuvo que “Chile no resiste seguir bajando los estándares y no resiste más que en este tipo de situaciones se la lleven todos pela”.

Ante la postura de partidos oficialistas, el diputado envió un mensaje al Partido Comunista y al Frente Amplio. “No le tengan miedo a la información, que no le tengan miedo a la transparencia, a que todo se revise”, dijo.

“Para mí no sería una sorpresa que esos partidos vean con buenos ojos el que dentro de los beneficiarios haya gente que durante el estallido social cometieron hechos de violencia”, complementó.

Por lo que le pidió al Gobierno “que corte los cables con el octubrismo”. Además, le habló al Presidente Boric y le envió una recomendación.

“Le voy a dar un consejo gratuito y de calidad: no a la letra chica. Revoquen todas las pensiones de gracia que tengan que ver con personas que no sólo no tienen una trayectoria destacada, y no tienen un impedimento permanente para poder desempeñar su vida, que es en general lo que servía de base para las pensiones de gracia, sino que den una señal clara”, concluyó.