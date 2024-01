"La gente que trabaja conmigo, no está por ser amiga o no, sino por méritos y competencias", sentenció el presidente Gabriel Boric.

El presidente Gabriel Boric se refirió a su amistad con el exministro Giorgio Jackson, tras su controvertida salida de Desarrollo Social, en medio del escándalo por el robo de computadores y el Caso Convenios.

Recordemos que el fundador de Revolución Democrática volvió a la palestra tras presentar una serie de acciones judiciales, incluida una demanda contra el senador socialista Fidel Espinoza.

Durante una entrevista con Radio Montecarlo de Coquimbo, el mandatario fue consultado respecto a su relación con Jackson, adelantando su intención de que “podamos tenerlo pronto de vuelta”.

📻🎤 A esta hora, el Presidente de la República, Gabriel Boric, conversa en vivo en Radio Montecarlo, junto al periodista, Yerko Ávalos, sobre anuncios importantes para la Región de Coquimbo, tales como el proyecto de planta desaladora multipropósito ☝️ pic.twitter.com/EgdwWqI6ej — Radio Montecarlo (@montecarlocl) January 17, 2024

“Con Giorgio tenemos una relación desde hace mucho tiempo, tengo un gran cariño y una gran estima por él, somos amigos”, señaló.

No obstante, enfatizó en que “la amistad no puede nublar cuando hay que tomar decisiones políticas complicadas”, agregando que “la gente que trabaja conmigo, no está por ser amiga o no, sino por méritos y competencias”.

“Giorgio está desarrollando proyectos tremendamente interesantes, no me cabe ninguna duda que él va a seguir siendo un aporte para Chile, es una persona con tremendas capacidades, con una gran generosidad, así que espero que lo tengamos de vuelta pronto”, señaló.

Boric por Bachelet: “Ha sido muy generosa conmigo”

Asimismo, destacó la relación que tiene con la expresidenta Michelle Bachelet, destacando su “generosidad”.

“Con la presidenta Bachelet compartimos las transformaciones que debemos empujar en nuestra sociedad”, sostuvo el mandatario.

En esa línea, reveló que conversa permanentemente con la ex jefa de Derechos Humanos de la ONU, asegurando que “ella está muy preocupada de temas de educación, de cómo mejorar la inversión”.

“Estoy permanentemente dialogando y ha sido muy generosa conmigo, así que le tengo una gran, un gran cariño y mucho agradecimiento por la generosidad que ha tenido”, resaltó el presidente Boric.