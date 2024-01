Diputados de la UDI ingresaron una reforma constitucional que busca modificar el sistema político, estableciendo un umbral de un 5% para que los partidos políticos puedan ingresar y formar parte de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa es presentada a casi un mes del plebiscito constitucional, en donde se impuso la opción En Contra. Con ese resultado, se desecharon una serie de normas, una de las cuales era precisamente la reforma que postula el partido de derecha.

Los parlamentarios indicaron que decidieron ingresar el proyecto considerando la “grave fragmentación que actualmente existe en el Congreso y la dificultad que provoca a la hora de buscar acuerdos”.

En esa línea, lo que propone la reforma -precisaron los diputados de la UDI- es que sólo los partidos que alcancen, como mínimo, un 5% de los votos a nivel nacional podrán hacer uso de los escaños que obtuvieron, salvo que entre los diputados y senadores en ejercicio sumen ocho parlamentarios.

Así lo planteó el diputado firmante de la moción, Felipe Donoso, quien dijo que “la reforma al sistema político es esencial para recuperar la estabilidad del país”.

“Para que el proceso legislativo avance, para que no subvencionemos también a grupos extremos” dijo el diputado, asegurando que “cuando el porcentaje de representación llega al uno a menos del uno por ciento, normalmente esas ideas incluso son desconocidas y extremas, no representan a un gran número de la población y no son sanas para un país”.

En la eventualidad de que algunos de los partidos no superen dicho umbral, impidiendo así que sus candidatos puedan asumir en el cargo, lo que propone la reforma es que los votos en cuestión sean asignados -proporcionalmente- a las colectividades del pacto que sí hayan cumplido los requisitos.

El diputado PS Raúl Leiva, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, se mostró abierto a legislar la reforma, e incluso señaló que el Ejecutivo debiese hacerse parte de las modificaciones al sistema político.

“Este tipo de iniciativas se hacen cargo de la necesaria reforma del sistema político, para mejorar la gobernabilidad y evitar la exacerbada o excesiva atomicidad partidaria, en particularmente la Cámara de Diputados”, dijo Leiva

Algunos parlamentarios de oposición -en tanto- mostraron cierta resistencia a legislar en la materia, a propósito del temor de que se desvíe el foco de la agenda prioritaria del Gobierno, la cual está encabezada por pensiones, pacto fiscal y seguridad.