Si bien en principio negó las acusaciones, a través de un comunicado oficial la vicepresidenta del PPD declaró que “sí es efectivo que he prestado una asesoría en políticas públicas a una asociación gremial, contratada por la empresa consultora del Sr. Zalaquett".

Siguen las críticas a la vicepresidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili por realizar asesorías a empresa del UDI, Pablo Zalaquett, e incluso pidieron que el partido la sancione.

El diputado independiente, pero parte de la bancada del PPD, Carlos Bianchi, fue uno de los más duros contra la figura del oficialismo, que en primera instancia negó la relación comercial revelada por Ciper.

“En mi calidad de parlamentario y de ciudadano creo que esto efectivamente es lobby”, comentó Bianchi. Agregó que “no hay justificación alguna” para lo realizado por Natalia Piergentili.

“Yo espero que particularmente -Piergentili-, que creo que ha dicho que ella no está dispuesta a dejar el cargo, yo le pediría no sólo una reflexión, le pediría efectivamente una profunda reflexión de honestidad para entender que no se puede estar por sobre la ley y efectivamente debe tener por parte del partido (…) una sanción en esta línea”, aseguró el parlamentario.

Cabe recordar que Ciper dio a conocer documentos que muestran transferencias desde la sociedad de Zalaquett a Piergentili, hecho que fue negado en un principio por ella.

Sin embargo, a través de un comunicado oficial declaró que “sí es efectivo que desde el mes de noviembre pasado he prestado una asesoría periódica en políticas públicas a una asociación gremial, contratada por la empresa consultora del Sr. Zalaquett, actividad profesional lícita que he realizado en mi ámbito laboral privado, por lo cual naturalmente he recibido una remuneración”.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional Andrés Celis, instó al Presidente de la República, a que pida al PPD que “mientras ella pertenezca a ese partido tenga que decidir: o bien se mantiene trabajando para el lobby o bien deje ese cargo”.

Además, dijo que se debería suspender la presencia de Natalia Piergentili “en cualquier conversación que tenga relación con el tema político contingente, porque no me da la tranquilidad y la seguridad que pueda transmitir información que es confidencial”.