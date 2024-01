Según el ranking elaborado por Henley & Partners, publicado ayer, Chile se posiciona en el puesto número 15 a nivel mundial. Además, sigue siendo el más poderoso de Latinoamérica.

Cabe mencionar que en el lugar número 1, actualmente hay seis países: Francia, Alemania, Singapur, España, Italia y Japón.

El Índice Henley de Pasaportes es la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visado previo.

Este se basa en datos exclusivos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) -la mayor y más precisa base de datos de información sobre viajes- y ha sido mejorado por el equipo de investigación de Henley & Partners. En el Informe sobre Movilidad Global 2024 puedes encontrar información especializada sobre la última clasificación.

Aquí se compara el acceso sin visado de 199 pasaportes diferentes a 227 destinos de viaje.

En concreto, para este 2024, los chilenos y chilenas pueden viajar sin visa previa a 177 países, dos más que el 2023.

Durante el 2021, 2022 y 2023, nuestro país estuvo en el puesto número 16, sin embargo, este 2024 logramos llegar al 15.

Dentro de los 177 países a los cuales Chile puede entrar sin visado previo están:

-Andorra -Angola -Anguilla -Antigua y Barbuda -Armenia -Aruba -Austria -Bahamas -Baréin -Bangladesh -Barbados -Bielorrusia -Bélgica -Belice -Bermuda -Bolivia -Bonaire, St. Eustatius and Saba -Bosnia and Herzegovina -Botswana -Brasil -British Virgin Islands -Bulgaria -Burundi -Cambodia -Canadá -Cape Verde Islands -Cayman Islands -Colombia -Comoro Islands -Cook Islands -Costa Rica -Croacia -Curacao -Cyprus -Czechia -Denmark -Djibouti -Dominica -Dominican Republic -Ecuador -Egypt -El Salvador -Estonia -eSwatini -Falkland Islands -Faroe Islands -Fiji -Finland -France -French Guiana -French Polynesia -French West Indies -Georgia -Germany -Gibraltar -Greece -Greenland -Grenada -Guam -Guatemala -Guinea-Bissau -Guyana -Haití -Honduras -Hong Kong (SAR China) -Hungary -Iceland -Indonesia -Irán -Irlanda -Israel -Italia -Jamaica -Japón -Jordan -Kazakhstan -Kenya -Kiribati -Kosovo -Kyrgyzstan -Laos -Latvia -Lebanon -Liechtenstein -Lithuania -Luxembourg -Macao (SAR China) -Madagascar -Malawi -Malasia -Maldives -Malta -Marshall Islands -Mauritania -Mauritius -Mayotte -México -Micronesia -Moldova -Mónaco -Mongolia -Montenegro -Montserrat -Morocco -Mozambique -Namibia -Nepal -Netherlands -New Caledonia -New Zealand -Nicaragua -Niue -North Macedonia -Northern Mariana Islands -Norway -Oman -Palau Islands -Palestinian Territory -Panamá -Paraguay -Perú -Philippines -Poland -Portugal -Puerto Rico -Qatar -Reunion -Romania -Russian Federation -Rwanda -Samoa Americana -Samoa -San Marino -Serbia -Seychelles -Singapur -Slovakia -Slovenia -Solomon Islands -Somalia -South Africa -South Korea -Spain -Sri Lanka -St. Helena -St. Kitts and Nevis -St. Lucia -St. Maarten -St. Vincent and the Grenadines -Suriname -Sweden -Switzerland -Taiwan (Chinese Taipei) -Tajikistan -Tanzania -Thailand -Timor-Leste -Togo -Trinidad and Tobago -Tunisia -Turks and Caicos Islands -Tuvalu -Türkiye -Ukraine -United Arab Emirates -United Kingdom -United States -Uruguay -US Virgin Islands -Uzbekistan -Vanuatu -Vatican City -Vietnam -Zambia -Zimbabwe

An unprecedented six countries share the top spot with visa-free access to a record-breaking number of destinations on the 2024 Henley Passport Index.

Discover more about our Passport Index here: https://t.co/6zuQhdfcU3#passportindex #henleypassportindex #henleyandpartners

— Henley & Partners (@HenleyPartners) January 10, 2024