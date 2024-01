Durante esta jornada de martes, la contralora (s) Dorothy Pérez descartó haber participado en las polémicas reuniones en la casa del lobbista Pablo Zalaquett.

La respuesta de la representante de la Contraloría General de la República se dio en medio de su participación en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado.

Lo anterior al ser consultada por el presidente de la instancia, senador Alfonso de Urresti (PS). Ante eso, Pérez respondió “no, lo descarto completamente”.

“No solo no he ido, sino que tampoco conozco a la persona (…) le puedo decir tajantemente que no he concurrido”, reiteró la contralora (s).

Cabe precisar que en su llegada al Congreso, Pérez fue consultada por los medios de comunicación si asistió o no, pero evitó referirse al tema.

Contraloría oficia a ministros por reuniones en la casa de Zalaquett

Recordemos que hoy, el mismo ente contralor reveló que ya ofició a seis ministerios por las reuniones en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett.

En específico, se trata de los titulares de las carteras de Interior, Trabajo, Agricultura, Relaciones Exteriores, Economía y Medio Ambiente, cuyos ministros reconocieron haber mantenido diferentes encuentros.

Según información de Radio Bío Bío, la Contraloría envió los oficios el recién pasado viernes 5 de enero. Desde esa fecha en adelante, las reparticiones tienen un plazo de 10 días hábiles para responder.

Además, desde el organismo precisaron que la decisión responde a diferentes denuncias de parlamentarios y personas particulares. De esta manera, la CGR aseguró que tomará sus próximas definiciones a partir de las respuestas.