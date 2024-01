Recordemos que ayer, la Mesa Directiva del PS, a través de un comunicado, lamentó “que no haya habido antes la posibilidad de dialogar, pues tratándose de una discusión política, la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia”.

Parlamentarios del Frente Amplio criticaron el respaldo que ha mostrado la Mesa Directiva del Partido Socialista a Fidel Espinoza, senador y militante del PS, quien fue demandado por el exministro Giorgio Jackson.

Lo anterior, recordemos, por vincularlo al robo de computadores y una caja fuerte desde las oficinas del Mideso y al denominado Caso Convenios. En específico, se trata de una demanda por daño a la honra y difamación.

La diputada de Revolución Democrática, Ericka Ñanco, dijo en su cuenta de X, que “todo ciudadano tiene derecho a defenderse, en especial cuando se le tildó como el “líder de una banda criminal” sin chistar y sin disculparse, lo cual no responde a una discusión política, sino a un ataque. Impresentable declaración de la Mesa Directiva. Que bueno que la bancada no piensa lo mismo”.

En tanto, desde Convergencia Social, el diputado Gonzalo Winter dijo a 24 horas que “el senador Fidel Espinoza y con toda claridad le imputó delitos al ministro Jackson (…) nosotros como coalición siempre presentamos que el senador estaba actuando en un acto de discolaje y el día de ayer conocimos el Partido Socialista lo respalda (…) declaración que es una deslealtad con el Presidente de la República y la coalición de Gobierno (…) las confianzas se dañaron con la declaración de ayer”.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) manifestó que “el exministro Jackson tiene todo el derecho a querellarse. Efectivamente, él fue acusado de cosas que él mismo ha dicho públicamente, que no le corresponden y que no son su responsabilidad. Tiene el derecho como ciudadano hoy día a defenderse y es lo que está haciendo. Por lo tanto, a mí también me parece inexplicable que de antemano un partido completo, solo por la militancia de una de las personas implicadas, frente a acusaciones que se hicieron contra el exministro Jackson, salgan a respaldarlo de manera tan ciega”.

“Creo que en esto el Partido Socialista puede tropezarse y yo espero realmente que la justicia nuevamente haga lo suyo y que si el ministro Jackson puede demostrar la inocencia frente a todo lo que se le ha inculpado o se le ha injuriado, finalmente lo puede hacer, porque al menos a mí me parece que él ha actuado de buena fe en todo este proceso, incluso en el momento en que finalmente da un paso al costado cuando algunos sectores políticos lo condicionaron a todo el proceso de avance de las políticas del gobierno”, agregó la parlamentaria.

Recordemos que ayer, la Mesa Directiva del PS, a través de un comunicado, lamentó “que no haya habido antes la posibilidad de dialogar, pues tratándose de una discusión política, la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia”.

“Hacemos presente que el Senador Espinoza ha actuado conforme a la política partidaria en las votaciones ante el Senado, respaldando al gobierno permanentemente”, agregaron.