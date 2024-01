Luego que se dieran a conocer los resultados de la última Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), donde se mostró una brecha entre los colegios públicos y privados, distintas autoridades se han referido a los factores que han provocado este escenario.

Por ejemplo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que las brechas “no son nuevas lamentablemente, sino que incluso se han ido profundizando a propósito de situaciones como la pandemia y lo que nos heredó la pandemia”.

Además, Cataldo agregó que hubo un cambio en el comportamiento de los resultados a partir de la Ley de Inclusión que duplicó la cantidad de estudiantes vulnerables en los liceos emblemáticos.

En tanto, también llamó la atención el retroceso de los establecimientos educacionales municipales y liceos emblemáticos, donde algunas figuras políticas apuntan a la reforma educativa impulsada en el segundo mandatado de la expresidenta Michelle Bachelet, como la “responsable” de esta situación.

Sobre esto respondió el exministro de Educación que ayudó en la implementación de esta medida: Nicolás Eyzaguirre (PPD).

Recordemos que con esta iniciativa se prohibió el lucro en establecimientos educacionales con aportes del Estado, y se eliminó la selección para entrar a la educación pública y subvencionada, como también el financiamiento compartido.

Cabe mencionar que los diputados de la UDI que forman parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, además de su par Juan Antonio Coloma, decidieron invitar a una sesión especial a la expresidenta Bachelet, y a sus ministros de Educación de esa época, Eyzaguirre y Adriana Delpiano, para tratar el tema de los resultados de la PAES y la reforma educacional del 2016.

Reforma educacional de Bachelet

En conversación con Radio Cooperativa, el exministro Eyzaguirre salió al paso de las críticas y dijo sobre la citación que “por lo menos mi lectura -y entiendo que la de muchos y muchas- de lo que ocurrió con los últimos dos plebiscitos es que la gente nos instó a ponernos de acuerdo y que los proyectos que eran o muy de izquierda o muy de derecha iban a ser rechazados por la ciudadanía. No obstante, no han pasado algunas horas y comienzan nuevamente los punteros que nunca faltan a subir la tensión del debate, haciendo todo tipo de acusaciones que no contribuyen a un ambiente de consenso”.

Incluso, la exautoridad dijo que esto “bordea lo patético”, asegurando que “si los honorables estudiaran la ley, podrían darse cuenta que, en el caso de los colegios emblemáticos, la ley establece que hasta la generación que postulará en 2025 la forma en que accedieron a los colegios emblemáticos fue la tradicional: de selección académica. Por tanto, la (generación) que rindió la PAES es este año y la que la rendirá el próximo año ingresaron a los colegios emblemáticos, del mismo modo que se había hecho antes”.

“Si ocurre en dos años más que cae el puntaje de los emblemáticos, ahí podrán hacer una relación con la Ley de Inclusión, pero no todavía, porque simplemente no opera todavía. Entonces, me parece insólito que quienes deben conocer la ley comiencen a hacer acusaciones al boleo sin siquiera conocer de lo que están hablando”, manifestó Eyzaguirre.

El exsecretario de Estado se refirió a los liceos emblemáticos, aludiendo que “parte del problema” es que aquí “se ha producido un cambio en los últimos años en términos de la composición del alumnado, siendo un mayor porcentaje de población vulnerable, que puede tener un capital social o cultural inferior a lo que era antes. Pero esto no es producido por la Ley de Inclusión”.

Cabe recordar que la Ley de Inclusión fue impulsada en 2015, en el Gobierno de la expresidenta Bachelet. Esta iniciativa buscaba generar grandes cambios al sistema educativo, asegurando que la educación sea un verdadero derecho social al cual todos puedan acceder.

Citación a Comisión de Educación

Al preguntarle si asistirá o no a la Comisión de Educación, el exministro dijo que “hace seis años creo que no soy ministro ni funcionario público, y fui ministro de Educación hace 10 años. Yo no sé si me corresponde o no me corresponde, porque qué podría yo aportar, si estoy hace mucho tiempo alejado de esto”.

“Lo que quieren es hacer un show, y a través de cosas tan evidentemente incorrectas como las que acabo de explicar”, sentenció.