Maisa Rojas y Nicolás Grau hicieron noticia la semana pasada, tras revelarse que sostuvieron una reunión con empresarios salmoneras en la casa del exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. Sin embargo, otros cuatro ministros también han acudido al hogar del exjefe comunal.

Este encuentro se concretó a fines de noviembre y no quedó anotado en el registro de Infolobby.

Según consignó Ciper, el Gobierno les confirmó que son seis los ministros que han tenido reuniones en la casa de Zalaquett.

Por ejemplo, el vicepresidente de la Sofofa, Óscar Hasbún, dijo en su momento en conversación con T13 Radio, que en el Gobierno existía una “sensibilidad excesiva” respecto de los permisos ambientales.

No obstante, casi un mes después, pudo conversar sobre este tema con los ministros que entregan los permisos a proyectos: Esteban Valenzuela y Maisa Rojas, de Agricultura y Medio Ambiente, respectivamente.

Esta reunión fue en el departamento de Zalaquett, en la comuna de Lo Barnechea, la cual partió a eso de las 20 horas. Además de los secretarios de Estado, también estuvo presente la exministra de Energía en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Susana Jiménez.

En total, han sido siete las comidas en el hogar del exjefe comunal. Aquí han participado ministros del Gobierno del presidente Gabriel Boric, pero ninguna ha quedado registrada en la Ley del Lobby.

Cabe mencionar que luego de la publicación del 29 de diciembre, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, le confirmó al medio antes mencionado que son seis los ministros que han participado de comidas en la casa de Zalaquett.

“Efectivamente, hubo reuniones organizadas por Pablo Zalaquett y que en algunas de ellas participaron los ministros Grau, Rojas, Jara, Van Klaveren, Valenzuela y Tohá, en distintas oportunidades y sobre temas de sus respectivas competencias”, señaló la secretaria de Estado.

Respecto a por qué esas reuniones entre ministros y empresario, en la casa de un lobbista -en este caso Zalaquett-, no fueron anotadas en el registro de la Ley de Lobby, la vocera dijo que “la ley obliga a registrar las reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión de parte de la autoridad. Estas conversaciones no son el caso, porque se trata de reuniones destinadas a abordar antecedentes generales sobre materias relevantes para las respectivas carteras”.

En tanto, los ministros que participaron de estos encuentros, comentaron que no anotaron esas citas con empresarios en el registro de Lobby ya que se trataba de conversaciones generales, las que incluso no fueron en jornada laboral.

El exjefe comunal recalcó que “siempre ha estado expresamente excluido el lobby, en las invitaciones y en las reuniones”.

Reuniones en casa de Zalaquett

Según la versión de varios invitados, estos encuentros en la casa de Zalaquett iniciaron previo al plebiscito de septiembre de 2022.

El exjefe comunal sostuvo que en las comidas que él organiza no le cobra a los empresarios que asisten.

A juicio de Zalaquett, esta iniciativa surge porque hay dos mundos que no conversaban y solo imperaba el prejuicio y la desconfianza mutua, sumado a que con ello se estaba manteniendo y acrecentando el clima de polarización que ha predominado en nuestro país hace muchos años y que no permite salir del estancamiento en que estamos.

Pero el lobbista no trabaja solo, ya que según Ciper, en la coordinación de las reuniones entre empresarios y los ministros del presidente Boric, lo ha ayudado el exdiputado Jorge Insunza (PPD), quien tuvo en breve paso como ministro de la Segpres en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Pese a que descartó que haya un negocio detrás de las citas en casa de Zalaquett, Insunza confirmó su rol como socio.

Comidas entre ministros y empresarios

Uno de los ministros que ha participado en estas comidas es Alberto Van Klaveren, quien lidera la cartera de Relaciones Exteriores.

Desde Cancillería dijeron sobre esto, que el canciller “la verdad es que no conocía a los demás asistentes y no recuerda sus nombres ya que pasó hace bastante tiempo. Es habitual que él exponga temas de política exterior, no fue una reunión que tuviese un objetivo específico”.

Al igual que Van Klaveren, la ministra del Interior, Carolina Tohá, no dio los nombres de los empresarios con los que se juntó en junio pasado.

“La ministra Tohá fue invitada a una reunión, en junio de este año, en la casa del exalcalde de Santiago junto a un grupo de empresarios de distintos rubros, unas 15 personas aproximadamente. Fue una conversación sobre política en que la ministra fue recibiendo diversas preguntas. Le consultaron por la relación entre las dos coaliciones de Gobierno, la forma en que se ha construido la relación con el FA, el rol del PC, la forma en que el Socialismo Democrático se fue sumando, las dificultades para construir acuerdos en estos tiempos y su evaluación de la discusión política general. Además aclaró algunos temas asociados a la estrategia de seguridad en La Araucanía y también el diagnóstico sobre la capacidad estatal para enfrentar los desafíos de seguridad y las medidas que está tomando el Gobierno para enfrentar dicho tema. La invitación fue realizada directamente por Pablo Zalaquett, a quien conoce desde que era alcalde de La Florida. Al invitar a la ministra, Zalaquett explicó que el encuentro tenía por objetivo conversar sobre el escenario político y la agenda de seguridad, buscando generar diálogo entre el mundo de la política y la empresa”, señalaron desde Interior.

Quien ha tenido más reuniones de este tipo es la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien tampoco detalló los nombres de los asistentes. Sin embargo, aseguró que se juntó con ejecutivos de las AFP. En concreto, participó en tres reuniones, entre agosto y octubre del año pasado.