Hasta el Palacio de La Moneda llegó la mañana de este miércoles la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, junto al vicepresidente de la colectividad, Jorge Tarud, para solicitar al Gobierno convocar al Cosena y establecer Estado de Excepción en la región Metropolitana.

Así lo pidieron en una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, donde pidieron una serie de medidas en medio de la crisis de seguridad que se registra, principalmente, en la capital.

Al respecto, la senadora Rincón aseguró que en materia legislativa se ha avanzado en la materia. No obstante, sostuvo que la gente tiene la percepción de que no se ha hecho mucho, por lo que hizo un llamado a tomar distintas medidas.

En ese sentido, nuevamente invitó a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), pese a la negativa que ha mostrado el Ejecutivo, tal como lo señaló el martes la ministra Vallejo, quien le bajó el perfil a la instancia.

“No deja de sorprenderme que la ministra diga que no va a tener efecto convocar un órgano de esa característica, cuando hoy vemos que todos los días está muriendo gente y la pregunta que hay que hacerle al presidente es si va a seguir pauteado por el Partido Comunista y el Frente Amplio y no va a escuchar a quienes tienen que opinar sobre temas tan fundamentales hoy día como son la seguridad”, opinó la timonel de Demócratas.

“A mí me parece increíble que la ministra Vallejo no acepte a quienes tienen experiencia. Ahí hay experiencia de los comandantes en jefe, de la Corte Suprema, no hagan eso con la gente que tiene experiencia, porque ustedes no la tienen, ministra Vallejo. Por favor, no hablen ese tono que ya el diagnóstico está hecho y por lo tanto no sirve para nada”, criticó Tarud.

También, se solicitó evaluar el Estado de Excepción Constitucional para la región Metropolitana, emplazando directamente al presidente Gabriel Boric para atender a la petición a la que se han sumado también un grupo de alcaldes capitalinos.

“El Presidente de la República es quien tiene la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía y es para ello que nosotros, en forma colaborativa, hemos pedido el Estado de Emergencia para Santiago y para todas las regiones que sea necesario”, señaló Tarud.

“Presidente Boric, usted tiene la responsabilidad en sus manos, usted es el único que puede hacerlo y los ciudadanos lo exigen, exigen su seguridad”, emplazó el dirigente de Demócratas.

2% constitucional a seguridad y control fronterizo al Ejército

Por otro lado, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, solicitó que se destine el dos por ciento constitucional para abordar la crisis de seguridad que vive nuestro país.

“Por ejemplo, el extender el ejercicio de Carabineros desde los treinta a los treinta y cinco años, es algo que requiere recursos y que es algo que el general director de Carabineros podría hacer sin necesidad de ninguna ley. Pero obviamente necesita que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, respalde con recursos para aquello”, sostuvo Rincón.

Asimismo, pidió al Ejecutivo poner urgencia a la reforma constitucional que presentaron en diciembre, para reponer el control fronterizo terrestre a cargo del Ejército, ante el ingreso de migrantes de manera irregular, lo que estaría siendo aprovechado también por organizaciones criminales para operar en Chile.

Para ello, apuntaron a mejorar las relaciones con Bolivia, para facilitar el control de la frontera que ambos países comparten.

“Pedimos que se establezca un diálogo directo del presidente Boric con el presidente Arce, porque mientras el otro día expulsaban dieciséis ilegales en un vuelo chárter con un costo tremendo para el país, el mismo día ingresan cuarenta ilegales por la frontera norte”, señaló Tarud.

“Bolivia se ha transformado lamentablemente en el país de tránsito para inmigrantes ilegales y en donde se cuelan delincuentes como el cartel de Sinaloa”, dijo.

Demócratas propone cortar beneficios sociales a delincuentes

Por último, la senadora Rincón anunció la presentación de un proyecto de ley para cortar la entrega de beneficios estatales en materia de seguridad socia para quienes hayan cometido delitos.

“Vamos a presentar un proyecto de ley que corte los beneficios a los que se accede en nuestro país en materia de seguridad social, vivienda, becas o cualquier tipo de apoyo que sea financiado con recursos públicos, para quienes delinquen”, adelantó.

“No solamente que no se entreguen beneficios como las pensiones de gracia a delincuentes, sino que tampoco puedan acceder a ningún tipo de beneficio. Quien no respeta el Estado de Derecho, quien no respeta las normas, no tiene por qué tener beneficios que emanen del esfuerzo de todas y de todos en nuestro país”, detalló.