La palabra “convenios” ya retumba en la cabeza de los chilenos y, de seguro, fue una de las más usadas por los medios de comunicación en 2023. Los escándalos ligados a fundaciones dejaron a varios rostros políticos caídos y seguirán marcando la pauta en este nuevo año.

Pero esta no fue el único término que marcó los últimos 12 meses. ¿”En Contra” o “A Favor”? Más de 13 millones de personas acudieron a las urnas para expresar su favoritismo por alguna de estas dos opciones, poniendo fin a un proceso que ya parece haberse cerrado por una larga temporada.

Y si de nombres se trata, no vale la pena discutir cuál fue el más buscado: Fiu. El pajarito de siete colores se robó las miradas en los Panamericanos de Santiago 2023, estampando su rostro en chapitas, imanes y prendas de vestir que se compraron por miles durante el mes de competencias.

Siguiendo con el ámbito deportivo, los equipos de regiones sacaron la cara en esta última temporada. Huachipato rompió con el predominio que Colo Colo, la U. de Chile y la U. Católica mantuvieron vigente desde 2015, cuando Cobresal también logró la hazaña de salir campeón en el torneo nacional.

Ya sea en política, deporte o cultura, BioBioChile hizo un recuento de los ganadores y perdedores de este 2023 y proyecta lo que se puede venir para el nuevo año.

Los ganadores y perdedores del 2023

Gobiernos regionales y fundaciones:

El denominado Caso Convenios fue un golpe duro para las fundaciones, siendo estas organizaciones las principales involucradas en las causas de corrupción investigadas por el Ministerio Público, y que ya cuenta con imputados en prisión preventiva.

Por otro lado, la regionalización de la que últimamente se escuchó en el mundo político. Por el contrario a impulsarla, creció la desconfianza. De hecho, desde la Contraloría General de la República se indicó que las observaciones en el Caso Convenios, versión GOREs, es por la “inexistencia de manuales y procedimientos relacionados con transferencias de recursos”.

Oficialismo

Francisco Vidal

El exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet cambiará los matinales por una oficina en TVN. A 11 días de terminar el año, Francisco Vidal fue designado por el gobierno de Gabriel Boric como presidente del directorio del canal estatal, cargo que también desempeñó entre 2006 y 2007.

Pero este no fue el único logro del profesor de historia, ya que se posicionó como uno de los férreos voceros del “En Contra” para el plebiscito constitucional y su opción terminó ganando. Y si bien la oposición tildó su nombramiento en TVN como un “premio” por esta labor, Vidal aseguró que dio el “sí” a La Moneda antes de la votación.

Giorgio Jackson

Fue uno de los compañeros de ruta política del presidente Gabriel Boric, ganando las elecciones junto a él aquel 19 de diciembre de 2021. A un año y 8 meses, el “hilo rojo” se rompió entre paralización de diálogo y controversia respecto a su figura en el Gobierno.

Luego que el caso de la Fundación Democracia Viva salpicó a Revolución Democrática, siendo él uno de sus fundadores, y agregando que desde una parte de la oposición se suspendió el diálogo con La Moneda, el ahora -desde el 11 de agosto- exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, renunció a su cargo.

Michelle Bachelet

A la expresidenta sólo le bastó un video dentro de una cancha de fútbol para afirmarse en los primeros lugares de las principales encuestas. Tras sus severas críticas a la propuesta de Constitución liderada por el Partido Republicano, Bachelet incluso ha llegado a sonar como candidata presidencial para el 2025.

Pero la otrora alta comisionada de la ONU no sólo participó de la campaña del “En Contra”, sino que también se le ha visto en eventos ligados a la reforma previsional y al Plan de Acción de Hidrógeno Verde. Asimismo, se ha mostrado cercana al presidente Gabriel Boric y su figura parece elemental para los integrantes del Socialismo Democrático.

Carlos Montes

Si bien partió el año como uno de los ministros mejor evaluados, el titular de Vivienda sufrió un remezón el 16 de junio tras estallar el Caso Convenios. La entrega irregular de recursos en casi todas las regiones del país tiene al exsenador socialista con un pie afuera de La Moneda.

Carlos Montes ha señalado en reiteradas ocasiones que nunca se enteró de acciones ilegales antes de que Democracia Viva saliera a la luz, pero esto no ha dejado satisfecha a la oposición. De hecho, ya se encuentra en tramitación una acusación constitucional en contra del secretario de Estado, la quinta en la actual administración.

Catalina Pérez

Los $426 millones desde el Minvu en Antofagasta a Democracia Viva, representada legalmente por su expareja, Daniel Andrade, también complicó a la diputada Catalina Pérez. La abogada, actualmente mantiene militancia suspendida en Revolución Democrática.

Posteriormente, llegó una serie de declaraciones cruzadas con el expresidente de RD, senador Juan Ignacio Latorre. Ahora, en medio de la investigación, desde la misma Cámara Alta, el abogado del parlamentario socialista, Fidel Espinoza (PS), presentó una petición de desafuero para la diputada.

Oposición

Sin lugar a dudas que entre los grandes perdedores, están el Partido Republicano y su líder, José Antonio Kast, quienes tuvieron un 2023 de dulce y agraz, con sendas elecciones donde pasaron del éxito al fracaso en solo unos meses.

Y es que si bien lograron una arrasadora victoria en la elección de consejeros, los republicanos no lograron hacer ganancias en el segundo intento por tener una nueva Constitución, dilapidándolo prácticamente todo con la derrota en el Plebiscito de Salida del 17 de diciembre.

Aunque, el principal damnificado fue Kast, quien demostró que su liderazgo tiene un techo que le impide conseguir una mayoría que le permita respirar tranquilo pensando en las elecciones presidenciales.

No obstante, lo sucedido en el proceso constituyente también empujó cuesta abajo a la alcaldesa Evelyn Matthei, quien hipotecó gran parte de su capital político tras dar su apoyo explícito a la propuesta de Nueva Constitución, pese a sus reparos iniciales, especialmente por lo relativo al tema del aborto.

Si bien la jefa edilicia capitalina se mostró confiada en que en dos años se olvide lo sucedido, de cara a las elecciones presidenciales, lo cierto es que las encuestas ya comenzaron a evidenciar la caída en su popularidad.

Y como dice el refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores”, esta vez el senador Rojo Edwards salió con saldo positivo del Plebiscito, quien alcanzó con lo justo a bajarse del tren para tomar palco junto a un grupo de “libertarios”, que aglutina a varios descontentos del liderazgo de Kast.

Deportes y espectáculos

Panamericanos 2023

Una impecable inauguración, una mascota difícil de olvidar y 79 preseas de distinto color. Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 marcaron un hito en el deporte chileno, incluyendo la adquisición de tickets por parte de 1.327.894 personas y 2.875 horas de transmisión.

Martina Weil, Valentina Toro y Lucas Nervi fueron parte de los nombres que confirmaron su buen presente, colgándose tres de las doce medallas de oro que cosecharon los atletas nacionales. Pero un protagonista que no pasó inadvertido fue Fiu, el corpóreo que se robó las miradas del público y de los deportistas. De hecho, un competidor brasileño gastó medio millón de pesos en peluches del pájaro.

Fútbol de regiones

Huachipato, en la región del Bío Bío, logró en 2023 y luego de ocho años, romper la larga hegemonía de los clubes de fútbol de la región Metropolitana, y se coronó como campeón del Torneo Nacional de Primera División. Logro que cobra mayor relevancia, considerando que el campeonato es anual y requiere de un esfuerzo importante de las instituciones.

Pero no solo Huachipato destacó este 2023, ya que durante la mayor parte del año Cobresal, de la región de Antofagasta, fue el mejor del torneo, cediendo en la última fecha el trofeo a los acereros.

Además, en Primera B, el mejor y merecedor del primer cupo de ascenso a la serie de honor del fútbol criollo fue Cobreloa, también en el norte del país; mientras que el segundo cupo lo obtuvo Deportes Iquique, de la región homónima.

Pedro Pascal

Nadie podría negar que el 2023 fue el año de Pedro Pascal, actor chileno radicado hace bastantes años en Estados Unidos, y que protagonizó exitosas series como The Mandalorian y The Last Of Us. Gracias a esta última, fue nominado por primera vez a los Globos de Oro como mejor actor en serie dramática por su interpretación de Joel.

Pascal, quien ha sabido ganarse el cariño del público, fue reconocido en junio como uno de los 35 grandes inmigrantes del año de Estado Unidos, por enriquecer a la democracia estadounidense con sus aportes en la cultura y espectáculo.

Tampoco podemos dejar fuera cuando el actor fue anfitrión del histórico “Saturday Night Live”, uno de los programas más importantes de la televisión estadounidense, y donde Chile fue mencionado durante el sketch.

Gran Hermano (GH) Chile

El fenómeno de GH, emitido por primera vez en Países Bajos en 1999, fue el programa de televisión que marcó la vuelta de los reality shows a Chile, esto considerando que fue la primera versión nacional.

El show televisivo, bajo la conducción de Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, fue un éxito en redes sociales y en audiencia, también en fanáticos. La viralización de “Los Lulos” incluso motivó a un fan a tatuárselos.

Así, el último capítulo de GH Chile marcó un promedio de 12,1 puntos de rating durante su emisión, es decir, entre las 23:00 y 01:45 horas. En tanto, su competencia Tierra Brava promedió 9,9 entre las 22:17 y 00:22 horas.