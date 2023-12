La fundación alemana Konrad Adenauer, con sede en Berlín, y que trabaja con el centro político, invitó a Amarillos, Demócratas y RN a un programa de actividades por una semana, pero dejó fuera a la Democracia Cristiana, que es presidida por Alberto Undurraga.

El próximo sábado 13 de enero, partirá este avión con destino a Alemania, para que los partidos mencionados participen del encuentro. Sin embargo, la DC, quien ha tenido una relación cercana con la organización alemana desde el Gobierno de Eduardo Frei Montalva y que hace bastante tiempo ha recibido financiamiento de esta, no fue invitada a la instancia.

Según consignó La Tercera, estos serán los invitados a la actividad: del lado de Demócratas irán su presidenta y su vicepresidente, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, respectivamente; mientras que en Amarillos asistirán el diputado y presidente de la colectividad, Andrés Jouannet, y el vicepresidente Jaime Abedrapo.

En representación de RN viajarán el senador y presidente, Rodrigo Galilea; y la secretaria general del partido, Andrea Balladares.

Invitación de Konrad Adenauer

Olaf Jacob, quien representa a la fundación en Chile, comentó al medio antes mencionado que “Konrad Adenauer realiza regularmente, una vez cada año, quizás una vez cada dos años, viajes con personas que trabajan con la fundación o que tienen una relación cercana en diferentes áreas temáticas. Puede ser política comunal, temas relacionados a la economía social de mercado”.

“Hemos invitado a seis representantes políticos de diferentes fuerzas del centro para que nos acompañen a llevar a cabo conversaciones con representantes de la política alemana, es decir, con ministros de los estados federados de Alemania, para que haya un intercambio de opiniones y una conversación y un conocimiento por parte de autoridades políticas alemanas de lo que es el centro político en Chile”, añadió.

Respecto a la DC, Jacob dijo que “la DC no está comprendida en este viaje. Han estado en otros, han participado. Pero en este estamos tratando a esas tres fuerzas políticas (Amarillos, Demócratas y RN)”.

Al preguntarle las razones por las cuales la DC quedó fuera, el representante de la fundación dijo que “nosotros estamos trabajando con el centro político principalmente. Esos tres partidos son para nosotros los fieles representantes del centro. La Konrad Adenauer es una fundación política cercana a la Democracia Cristiana Alemana, que representa el centro en el espectro político alemán. Esos tres partidos son los que, a nuestro modo de ver, representan el día de hoy ese centro político aquí en Chile”.

Amarillos, RN y Demócratas

“Yo soy exbecario de la Fundación Adenauer. Ellos financiaron mi tesis, mi magíster, mi doctorado en Alemania. Soy un agradecido de su cooperación. Sin ellos, yo nunca me hubiera podido doctorar en Alemania. Habría sido un sueño imposible para una persona que viene de la educación pública como yo. Por tanto, la fundación es parte de mi familia política, tengo una relación muy estrecha”, comentó Jouannet, añadiendo que “cuando ahora me invitan como presidente de Amarillos, me siento muy honrado”.

En tanto, Galilea manifestó que “es primera vez que participo en un evento de la Konrad. Para RN esta es una relación importante y que queremos profundizar en diversas áreas”.

Mientras que la senadora Rincón indicó que “es un honor para Demócratas ser invitados, en nuestra calidad de partido de centro, por la prestigiosa Fundación Konrad Adenauer, en el contexto de un mundo que necesita imperiosamente alejarse de los extremos y los populismos”.

Distanciamiento de la DC

Pese a que esta semana se conoció que la Konrad Adenauer no invitó a la DC al evento, esta lejanía venía desde hace un tiempo.

En septiembre pasado, en conversación con La Segunda, Jacob dijo que “dejamos de trabajar de forma institucional con el CDC (centro de pensamiento DC)”. De esta forma, esta unidad de la colectividad dejó de recibir financiamiento de forma permanente.