A más de una semana de la derrota del “A favor” en el plebiscito constitucional, el anuncio del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre su nueva candidatura presidencial continúa dando de qué hablar.

El 55% que logró la opción “En contra” puso en entredicho la capacidad de liderazgo del Partido Republicano que, recordemos, tenía la mayor cantidad de consejeros constitucionales y que no logró convencer con la propuesta.

Tras la elección, en conversación con 24 horas, Kast confirmó que irá por una nueva candidatura presidencial en el año 2025. Esto, tras sus fallidas participaciones en 2017 y 2021.

“No hay primera sin segunda, y segunda sin tercera”, dijo el republicano, agregando que tampoco le gustaría participar en primarias junto a Chile Vamos.

En ese sentido, dijo que “uno nunca descarta todo, pero si ustedes me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no decido solo, yo soy parte de un partido político. Ya fui dos veces, no hay primera sin segunda”, aseguró.

Ossandón arremete contra Kast tras anuncio de candidatura presidencial

Fue durante esta mañana de martes que el senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió al anuncio de José Antonio Kast. En conversación con Radio Pauta, el parlamentario recordó lo recientemente sucedido en el plebiscito.

“Tuvo todo, todo, para hacer una Constitución y no fue capaz de liderar un equipo para llegar a un acuerdo, cuando tú tienes todas las herramientas, es porque la cosa anda mal”, dijo Ossandón por Kast.

A continuación agregó “y ahora es candidato presidencial y no fue capaz ni siquiera de llegar a un acuerdo para sacar una buena Constitución y nos farreamos todo el proceso de nuevo”.