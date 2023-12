El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que "no hay primera sin segunda, y segunda sin tercera" para ser candidato presidencial. Ante eso, el timonel de la UDI, Javier Macaya, dijo que "no es tiempo" y que siempre se debe tener en cuenta "cuáles son los techos de cada uno de los candidatos del sector".

“No es tiempo”, dijo el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, luego que José Antonio Kast confirmara este jueves que irá por una tercera candidatura presidencial en 2025.

Recordemos que fue en entrevista con 24 horas que el líder del Partido Republicano dijo que “no hay primera sin segunda, y segunda sin tercera”, agregando que no le gustaría participar en primarias con Chile Vamos.

“Uno nunca descarta todo, pero si ustedes me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no decido solo, yo soy parte de un partido político. Ya fui dos veces, no hay primera sin segunda”, aseguró el político”, dijo.

Macaya: “No es tiempo de hablar de candidaturas presidenciales”

Al respecto, el timonel de la UDI dijo a Emol que “no es tiempo de hablar de candidaturas presidenciales a dos años de la elección”.

“Y lo otro que hay que ver, siempre tener presente cuáles son los techos de cada uno de los candidatos del sector, que han sido más o menos medidos en las últimas elecciones”, agregó.

Además, Macaya abordó la negativa ante la opción de participar en primarias con Chile Vamos. Al respecto, el UDI dijo que “la única manera de aumentar el techo es medirlo en elecciones lo más amplias posibles”.

Previamente, Kast también dijo que no tener problema en eventualmente competir con la expresidenta Michelle Bachelet en las próximas elecciones.

“Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida, en esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos. Es más fácil, porque tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno”, respondió.

Sobre eso, Macaya reiteró que “no creo que sea el momento de estar analizando quiénes sean los candidatos presidenciales (…) nosotros como oposición vamos a ser muy fiscalizadores del buen uso de los recursos público”.

“Y de sacar adelante temas como, por ejemplo, en pensiones, que el fruto del esfuerzo de los trabajadores chilenos sea parte de su propiedad”, concluyó.