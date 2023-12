Esta jornada de lunes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, anunció la decisión del presidente Gabriel Boric para presentar al Senado a la candidata a ocupar la vacante en la Corte Suprema.

Se trata de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jessica González Troncoso. Esto, recordemos, tras la jubilación de Guillermo Silva Sandoval.

Además, el Ejecutivo presentó al ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jorge Pizarro Astudillo, como postulante a ocupar la vacante originada en la Fiscalía de la Corte Suprema.

Candidata del Gobierno a ministra de la Corte Suprema

Jessica González ya había sido presentada al Senado, pero el nombre fue retirado en julio por el Ejecutivo, para evitar que las incorporaciones al máximo tribunal se confundieran en el debate por otros nombramientos.

La ministra González nació en la ciudad de Parral, donde realizó sus estudios básicos y medios. Sus estudios superiores los desarrolló en la Universidad de Concepción, donde egresó como licenciada en Ciencias Jurídicas en 1985 con distinción máxima.

Además, es master en Derecho de Género, Dimensiones Jurídicas y Tutela Jurisdiccional, obtenido en el Instituto de Estudios Judiciales de Chile y Universidad de Jaén, España (Jaén, Granada y Madrid, España).

Juró como abogada en noviembre de 1988 e inició su carrera judicial. Igualmente, ha sido relatora de Corte de Apelaciones de Santiago, jueza Titular del Décimo Segundo Juzgado Civil de Santiago y relatora de la Corte Suprema. A comienzos de 2008, fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo en el que se desempeña hasta el día de hoy.

Además de sus tareas jurisdiccionales, tras realizar cursos de Género y No Discriminación, ha contribuido con la formación en este ámbito de más de 70 personas. En junio de 2019, el Pleno de la Corte Suprema aprobó la Institucionalidad de Género y no Discriminación del Poder Judicial y en enero del año siguiente fue designada como Ministra Titular del Consejo Consultivo de Igualdad y No Discriminación de la Zona Centro, por dos años.

Jessica González Troncoso, desde 2020 a la fecha, ha integrado seis quinas destinadas a proveer cupos de Ministro de la Corte Suprema.

Candidato a fiscal de la Corte Suprema

En tanto, Jorge Benito Pizarro Astudillo cursó estudios en la Facultad de Derecho Universidad Central de Barcelona entre 1977 y 1980 y posteriormente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile entre 1981 y 1985.

Además, fue secretario titular del Juzgado de Letras de Vicuña entre 1988 y 1990; posteriormente fue nombrado secretario titular del Tercer Juzgado de Letras de La Serena, cargo que ejerció hasta el año 1994, cuando fue nombrado Juez del Tercer Juzgado de Letras de Coquimbo.

En 2000, luego de haber realizado numerosos cursos de perfeccionamiento en temas de Derecho Penal en la Academia Judicial, asumió como juez del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de La Serena, cargo que desempeñó por 13 años.

En 2013 fue nombrado en el cargo de ministro de la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, tribunal del que ha sido su presidente en tres periodos. Además, el ministro Pizarro ha sido integrante y presidente del Tribunal Electoral de la región de Los Lagos.

En octubre del presente año, la Corte Suprema envió al Ejecutivo la quina de aspirantes al cargo de Fiscal, de la que el Presidente Boric eligió al ministro Jorge Pizarro.