El Presidente Gabriel Boric no sólo entregó un balance de los resultados de este plebiscito, también aseguró que se viene un trabajo arduo en materia de pensiones y pacto fiscal.

Primeramente expresó que “la patria no se reinventa de un día para otro”. Que no hay que celebrar tampoco. Que el futuro es trabajar con humildad.

“He mandatado a mi gabinete a retomar cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones y el pacto fiscal de crecimiento y distribución más justa de la riqueza. A redoblar los esfuerzos de gestión en seguridad en todas sus dimensiones para ganarle la batalla a la delincuencia, al narco y al crimen organizado. A emparejar la cancha entre hombres y mujeres y asegurar que los avances que las mujeres han conseguido a lo largo de años de esfuerzo y lucha, no sufran jamás retrocesos”, articuló.

Boric estipuló que hay que apuntar a derechos igualitarios para todos, sobre todo en Salud, Vivienda, Educación y Pensiones. Que esas son las prioridades de los chilenos y del Gobierno.

“En particular sobre pensiones. Ya no se puede seguir esperando. Quienes han trabajado toda su vida no merecen que por los desacuerdos de la política llevemos más de 10 años sin poder ponernos de acuerdo, lo que trae como consecuencia que todos esos trabajadores que se han deslomado no puedan tener una pensión digna para vivir”, aseveró.

Tras este balance también convocó a las fuerzas políticas a genera un mejor clima político.

Pacto fiscal

Al finalizar entregó la mirada de lo que se viene en materia de pacto fiscal.

“Para financiar esta reforma de manera responsable y sostenible en el tiempo necesitamos de un pacto fiscal que incluya también el crecimiento, porque Chile este 2024 va a crecer. Un pacto fiscal para recaudar de manera más justa, haciendo que el que más tiene aporte más. Un pacto para que seamos implacables mediante el levantamiento del secreto bancario a quienes utilizan argucias para no cumplir con sus obligaciones tributarias y así evitar seguir defraudando”.

En paralelo comentó que deben ser implacables contra la corrupción, venga de donde venga.

“Estemos orgullosos de nuestra democracia (…) Desde nuestra legitimas diferencias, los invito a construir juntos, unidos, una nueva etapa para Chile. De justicia social y seguridad ciudadana”, finalizó.