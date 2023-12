La expresidenta Michelle Bachelet respondió esta tarde a los duros cuestionamientos que recibió tras entregar sus argumentos para apoyar la opción En Contra en este plebiscito, donde incluso la acusaron de desinformar.

La participación de la exmandataria en la franja y sus declaraciones en medios de comunicación, donde aseguró que la propuesta del consejo representaba en retroceso en los derechos adquiridos principalmente para las mujeres, voces del A Favor, incluida quien fue ministra en su gobierno, Ximena Rincón (Demócratas), arremetieron en su contra y la acusaron de desinformar.

“La presidenta Bachelet o entendió algo distinto de lo que dice o está mintiendo, y yo no la imagino mintiendo”, dijo la senadora del Maule, críticas a las que también se sumó Matías Walker, aseverando que “por todo el aprecio que le tengo a la presidenta Bachelet, jamás le voy a perdonar a la izquierda que la hayan expuesto de esa forma, a tener que ser desmentida en sitios de verificación… La indujeron a cometer un error, lo cual a esta altura quedó bastante claro, incluso lo han reconocido analistas de izquierda”.

“Es divertido que piensen que me utilizan”

Cuestionamientos a los que respondió este domingo la exmandataria: “Me llama la atención que cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó; a la única que me criticaron es a mí, ¿habrá machismo de por medio?”.

Así fue enfática en indicar que “yo no miento, yo no ando buscando nada, hay otra gente que quiere ser presidente, que quiere ser otra cosa, yo no ando buscando nada, así que no tengo por qué mentir. Además, las mujeres de Chile saben que en todos mis gobiernos me preocupé mucho de los problemas de las mujeres, por tanto, cuando hablo sobre qué significa para las mujeres, lo digo porque estoy convencida de ello”.

Al ser consultada específicamente respecto a los dichos de los parlamentarios de Demócratas, respondió que “es divertido que piensen que me utilizan… no soy ninguna recién nacida, como es evidente al mirarme, y obviamente tengo mis opiniones claritas”.