Tras votar en La Reina, la expresidenta Michelle Bachelet se refirió nuevamente a la propuesta constitucional elaborada por el Consejo, indicando que “prefiero algo malo que algo pésimo”.

También se refirió a las críticas que ha recibido por manifestar públicamente su opción en este plebiscito, aludiendo al machismo.

“Me llama la atención que cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó; a la única que me criticaron es a mí, ¿habrá machismo de por medio?”, cuestionó.

Asimismo dijo que “yo no miento, yo no ando buscando nada, hay otra gente que quiere ser presidente, que quiere ser otra cosa, yo no ando buscando nada, así que no tengo por qué mentir. Además, las mujeres de Chile saben que en todos mis gobiernos me preocupé mucho de los problemas de las mujeres, por tanto, cuando hablo sobre qué significa para las mujeres, lo digo porque estoy convencida de ello”, complementó.

Al ser consultada, por ejemplo, por los dichos del senador Matías Walker y su par Ximena Rincón (Demócratas), Bachelet entre risas respondió que “es divertido que piensen que me utilizan… no soy ninguna recién nacida, como es evidente al mirarme, y obviamente tengo mis opiniones claritas”.

También insistió que la votación de este domingo es con relación al texto elaborado y no a una evaluación del gobierno, como han apuntado sectores del A Favor. En un breve análisis de la propuesta constitucional, dijo que “prefiero algo malo que algo pésimo”.

“Espero que los chilenos entiendan que necesitamos algo que sea una casa común y no algo que nos divida”, cerró.